Românii, printre ultimii în UE la digitalizare! Parlamentul poate REPARA situația în perioada următoare

România se clasează pe locul 26 (din 28) în Uniunea Europeană din perspectiva procesului de transformare digitală, relevă Indicele economiei și societății digitale (DESI) pe anul 2020. Față de 2019, când am fost pe penultimul loc, țara noastră a reușit să urce doar o treaptă în clasament, depășind Grecia (locul 27) și Bulgaria (locul 28).

Printre principalele capitole mari unde reușim să ne clasăm în prima jumătate a clasamentului european este cel reprezentat de conectivitate (viteza cu care românii navighează pe internet). În rest, clasamentul arată un prăpăd care nu face decât să confirme că suntem la ani buni distanță de media europeană.

Serviciile publice se prezintă cel mai prost în clasamentul DESI, plasând România este pe ultimul loc (28) în UE. Un semn cât se poate de clar că tehnologia și serviciile digitale nu sunt pe placul funcționarilor, iar decidenții (raportul remarcă că în ultimii 3 ani în România s-au perindat 4 guverne) care au avut puterea să schimbe ceva au preferat să închidă ochii, punându-i pe români pe drumuri și la cozi inutile în fața ghișeelor. În acest caz, surse parlamentare ne-au confirmat că există cel puțin trei inițiative legislative care vizează implementarea semnăturii electronice la nivel național, o măsură care ar permite interacțiunea contribuabililor cu instituțiile publice de la distanță.

Două dintre proiectele de lege privind semnătura electronic – unul formulat de PSD, altul de USR – propun un cadru de reglementare deschis, aliniat standardelor europene, care să includă acceptarea semnăturii avansate, permițând practic milioanelor de români să nu se mai deplaseze la ghișee. O a treia propunere, semnată de Varujan Pambuccian (Minorități), merge exclusiv pe semnăturile calificate oferite de furnizori de încredere, soluție al cărei cost prohibitiv (în medie, 200 lei / semnătură) ar păstra mersul la ghișeu și statul la cozi ca activități fizice preferate de majoritatea românilor. Subiectul este tergiversat deja de câțiva ani, iar dezbaterea finală are loc săptămânile acestea la Comisia de IT&C din Camera Deputaților.

Raportul remarcă scăderi semnificative inclusiv la știrile citite de români pe Internet, cu doar 55% dintre utilizatorii de Internet declarând că citesc știri online în raportul pe 2020, față de 69% în raportul DESI 2019. Românii sunt, însă, campionii europeni la utilizarea rețelelor sociale, 82% din utilizatorii de Internet fiind prezenți pe astfel de site-uri, față de o medie europeană de 65%.