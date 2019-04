Românii renunță la sport înainte de Paște și revin în forță, în sălile de sport, după sărbătoare

Un sfert dintre abonații 7card renunță la activitățile sportive înainte de Paște, din cauza vacanțelor ori a pregătirilor pentru zilele de sărbătoare, și o treime dintre ei revin după Paște în sălile de sport. Statisticile 7card din ultimii ani arată constant o scădere a traficului în centrele sportive înainte de o sărbătoare, fie că este vorba despre Paște ori Crăciun, și revenirea lui într-un procentaj mai mare după, reducerea kilogramelor acumulate cu această ocazie fiind unul dintre motive.

În România, sportul nu este o activitate constantă în programul românilor și un stil de viață, în ciuda faptului că statisticile arată anual o creștere a numărului de abonați ori a orelor de sport. România are numai 350.000 de abonați la centre sportive și o valoare a pieței de fitness de numai 260 de milioane de euro, de 20 de ori mai mică decât cea mai mare valoare din Europa, înregistrată în Germania. După România mai sunt numai Ucraina, cu o valoare de 223 de milioane de euro, și Portugalia, cu 221 de milioane de euro, arată studii internaționale despre piața de fitness în 2017.

Un studiu 7card care analizează activitatea sportivă a abonaților în 2018 arată că utilizatorii rețelei care însumează 70% din numărul centrelor sportive din România au făcut anul trecut 1,8 milioane de ore de mișcare, echivalentul a 77.525 de zile și a 213 ani, consumând un miliard de calorii. La București, unde sunt cei mai mulți dintre abonați, peste 40.000, s-au realizat 1,1 milioane de ore de mișcare, echivalentul a 131 de ani. Cele mai multe vizite au fost înregistrate în centrele de sport din sectorul 1.

“Rezultatele studiului 7card la nivel național arată activitate intensă în rețea și că 2018 a fost un an de excepție, dar românii nu sunt foarte activi. Studii internaționale arată că suntem departe de alți europeni care consideră sportul un stil de viață”, arată Andrei Crețu, co-fondator 7card.

Eurobarometrul Comisiei Europene apărut la finalul anului 2018 arată că românii sunt printre codașii Europei, după țări ca Bulgaria, Grecia, Portugalia, 63% dintre cei chestionați declarând că nu fac sport niciodată. 21% dintre ei nu merg pe jos 10 minute sau mai mult într-o zi.

“Din păcate, aceasta este realitatea. România are 350.000 de abonați la cluburi sportive, în timp ce Germania are 10,6 milioane, Marea Britanie are 9,7 milioane, Franța are 5,7 milioane, Italia 5,3 milioane. În ceea ce privește numărul abonaților raportat la numărul angajaților, România are o rată de 7,1%, în timp ce Germania are o rată de 23,7%, Marea Britanie de 29,9%, Franța de 20,3%, Italia de 22,8%”, precizează Andrei Crețu.

7card, un abonament unic la o rețea de peste 700 de centre sportive este folosit de peste 1.600 de angajatori ca beneficiu extrasalarial pentru angajații lor. Pe parcursul anului 2018 a fost utilizat de peste 70.000 de salariați.

“Potențialul pieței este cu mult mai mare, și în ceea ce privește numărul companiilor care să ofere abonamentul 7card angajaților ca beneficiu extrasalarial pentru a-i fideliza și pentru a creștere eficiența lor la locul de muncă, și în ceea ce privește angajații care au abonamentul dar nu îl folosesc. Noi sperăm să ajungem anul acesta la 50.000 de abonați activi, iar numărul companiilor partenere să crească la 2.000”, declară Iulian Cîrciumaru, co-fondator 7card.

Despre Benefit Seven și 7card

Compania Benefit Seven, înființată în 2011 de către Andrei Crețu, Iulian Cîrciumaru și Cătălin Ivașcu, a introdus în România conceptul de abonamente unice cu acces concomitent la mai multe săli de sport și wellness. În cei șapte ani de activitate, 7card s-a extins rapid, ajungând în prezent la un număr de peste 700 de săli în întreaga țară și la un număr total de peste 45.000 de utilizatori. În 2018 compania ajuns la o cifră de afaceri de șapte milioane euro, în creștere cu 50% față de anul anterior.

În februarie 2016, Sodexo, lider mondial în Servicii pentru Calitatea Vieții – beneficii extra-salariale pentru angajați (tichete de masă, tichete cadou, tichete de vacanță, tichete pentru creșă), programe de incentivare, beneficii publice, servicii de alimentație/catering, managementul facilităților, a preluat 20% din acțiunile Benefit Seven, urmând ca în 2019 să devină acționari majoritari, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.