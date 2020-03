Romanii stabiliti in afara granitelor tarii pot aplica si ei

JCI Târgu-Mureș propune tinerilor antreprenori primul Program Național de Mentorat Intensiv pentru Activitățile de Consultanță în Management din Romania. Acest program fiind unul GRATUIT pentru toți beneficiarii, sub rezerva finalizării programului. Mentorul ediției 2020 Jors Ilariana Maria va împărtăși participanților din lecțiile și informațiile însușite în cei peste 10 ani de experiență acumulată în elaborarea și implementarea de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile. Înscrierile se desfășoară în perioada 12 martie-12 aprilie, candidaturile urmând a fi depuse electronic prin transmiterea unui email cu cererea de înscriere și anexele aferente atașate (având ca subiect ”Candidatură program mentorat în consultanță 2020”) la adresa: mentoring.cons2020@gmail.com. Data limită fiind 12 aprilie 2020, ora 20.00.La acest program pot participa persoanele care:• au vârsta sub 35 ani la data aplicării• au o o experiență de maximum 2 ani în domeniul consultanței în management• își asumă că vor participa la toate cele 3 întâlniri de grup și că vor avea o participare de peste 80% din programul de mentorat, sub sancțiunea excluderii din program în cazul nerespectării acestor condițiiRomânii stabiliți în afara granițelor țării pot face și ei parte din acest program, cu condiția respectării tuturor termenilor, condițiilor și etapelor programului. Mai multe informații în acest sens fiind disponibile pe site-ul organizatorilor http://jcimures.ro/program-de-mentorat-pentru-consultanti/ unde la secțiunea ”Formulare și documente” cei interesați pot accesa ”Regulamentul programului de mentoring”.Ideea acestui proiect a venit ca o consecință firească a numeroaselor și inevitabilelor schimbări declanșate de provocările actuale cu care se confruntă Uniuniune Europeană, schimbări la nivel de principii și paradigme de programare, implementare, monitorizare și evaluare din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027. Astfel organizatorii și-au dorit să vină în sprijinul tinerilor antreprenori români prin crearea cadrului necesar dezvoltării abilităților specifice sectorului consultanței în management și înțelegerii politicilor naționale/internaționale cu privire la finanțările nerambursabile.Programul va fi împărțit în 26 teme (una pe săptămână), iar activitățile de mentorat vor avea trei componente, după cum urmează:1. 3 întâlniri de grup, conform calendarului ediției 2020;2. Activități online de mentoring de grup;3. Activități online de mentoring individual – dacă este cazul.Mare parte a activităților se vor desfășura prin urmare online. Informații suplimentare despre obiectivele programului, tematica abordată, calendar și mod de desfășurare al activităților, despre condițiile de participare, formularele necesare și procedura de evaluare a candidaturilor se găsesc la următoarea adresă http://jcimures.ro/program-de-mentorat-pentru-consultanti/