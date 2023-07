Românii, tot mai interesați de vacanţele în Mexic. Cât costă un circuit de două săptămâni

Agenţia de turism Eturia estimează o creştere de 20% a interesului românilor pentru vacanţe în Mexic în acest an faţă de 2022. Anul trecut, în jur de 1.600 de români au călătorit în Mexic cu Eturia, a declarat Hardik Shah, contracting manager & business partner, pentru News.ro. Tarifele pentru un circuit de grup de două săptămâni pornesc de la 4.050 euro de persoană şi includ zboruri, transferuri, cazare de 4 sau 5 stele, în regim all inclusive sau cu mic dejun, tururi şi vizite ghidate.

”Cererea de vacanţe în Mexic faţă de anii anteriori a crescut în medie cu 15%. În jur de 1.600 de români au călătorit în Mexic cu Eturia. Estimăm o creştere de 20% a interesului românilor pentru Mexic în acest an faţă de 2022”, a declarat Hardik Shah, contracting manager & business partner, pentru News.ro.

Tariful unui pachet de vacanţă în Mexic poate varia în funcţie de mai mulţi factori, precum perioada şi durata sejurului, preferinţele privind cazarea şi campaniile promoţionale active. În general, preţurile pentru un sejur la plajă de 9 zile în Cancun, pot începe de la 1.590 euro / persoană şi includ zboruri, transferuri şi cazare de 4 sau 5 stele, în regim all inclusive. Pentru turiştii dornici să exploreze mai multe destinaţii din Mexic, tarifele pentru un circuit de grup cu durata de 14 zile pornesc de la 4.050 euro / persoană şi includ zboruri, transferuri, cazare de 4 sau 5 stele, în regim all inclusive sau cu mic dejun, tururi şi vizite ghidate, serviciile unui ghid local experimentat, bacşiş pentru ghizi şi şoferi, însoţitor de grup din partea Eturia şi serviciu telefonic de urgenţă disponibil non-stop.

În general, turiştii români optează pentru sejururi de aproximativ 7-10 zile în Mexic .

”Mexicul se află în portofoliul Eturia încă de la începuturile ei. Am recunoscut potenţialul şi frumuseţea acestei ţări şi am decis să aducem în atenţia clienţilor noştri toate bogăţiile pe care le oferă. Astfel, am dezvoltat o varietate de pachete turistice în Mexic, de la sejururi la plajă în staţiuni renumite precum Cancun sau Riviera Maya, până la circuite de grup care includ vizitarea unor locuri consacrate din Mexic, precum Teotihuacan, Uxmal, Merida sau Chichen Itza. Lucrăm în strânsă colaborare cu partenerii locali pentru a crea experienţe autentice şi memorabile pentru călătorii noştri. Astfel, am reuşit să atragem un număr tot mai mare de pasionaţi de călătorii în Mexic şi să promovăm această destinaţie extraordinară pentru călătorul român obişuit deja să descopere destinaţii exotice”, spune reprezentantul Eturia.

Românii care îşi aleg o vacanţă în Mexic caută mai mult decât un simplu sejur, ei aspiră către aventură, relaxare şi descoperire. Aceştia sunt în căutare de plaje magnifice, distracţie şi servicii de înaltă calitate pe toată durata sejurului. Ei vor să trăiască totodată experienţe culturale autentice, precum vizite de situri arheologice fascinante sau degustări ale gastronomiei locale.

”Mexicul este apreciat de turiştii români pentru plajele faimoase în întreaga lume, oraşele coloniale încântătoare, deşerturile aride, lagunele de mangrove, sălbăticia pădurilor tropicale, insule scăldate în soare, râurile cristaline, metropolele cu ritm de viaţă trepidant, tequila, bucătăria extraordinară, muzica mariachilor şi, nu în ultimul rând, ospitalitatea locuitorilor. În ultimul an am observat o creştere semnificativă a cererii pentru pachetele turistice în Mexic, atât pentru sejururile la plajă în staţiuni precum Cancun şi Riviera Maya, cât şi pentru circuitele de grup care permit explorarea mai profundă a ţării. În ceea ce priveşte cererea turistică pentru anul acesta, până în acest moment am înregistrat deja aproximativ 30% din volumul total al cererilor care au intrat anul trecut”, spune Hardik Shah.

Cele mai căutate zone de către români în Mexic includ destinaţii precum Cancun sau Riviera Maya. Acestea sunt staţiuni de plajă renumite, recunoscute pentru apele cristaline, nisipul fin şi atmosfera vibrantă. Românii sunt atraşi de frumuseţea naturală a acestor locuri şi de oferta bogată de resorturi de lux, restaurante, baruri şi activităţi recreative.

De asemenea, destinaţii populare sunt şi Ciudad de México, capitala Mexicului, cu bogăţia sa culturală şi istorică, şi zona Peninsulei Yucatan, care oferă oportunităţi de explorare a siturilor arheologice precum Chichen Itza şi Tulum. În general, românii caută destinaţii care combină relaxarea pe plajă cu experienţe culturale autentice şi aventură în aer liber, iar Mexicul oferă exact aceste elemente într-un mod spectaculos.

O altă atracţie importantă sunt recifurile de coastă, Bariera de Corali Belize începe lângă Cancun şi continuă de-a lungul întregului ţărm al Rivierei Maya, spre sud, până lângă Guatemala, fiind al doilea sistem coraligen ca mărime din lume.

Aici, călătorii se pot bucura de plajă, snorkeling, scufundări, explorarea cenotelor subterane, vizitarea siturilor arheologice mayaşe şi chiar înotul cu rechini-balenă, în anumite perioade ale anului. De asemenea, oferta culinară, magazinele şi viaţa de noapte vibrantă completează experienţa extraordinară în Riviera Maya.

”Profilul turistului român care alege Mexicul este divers şi cuprinde mai multe categorii. Un segment important îl reprezintă tinerii şi cuplurile în căutare de aventură şi experienţe unice. Aceştia sunt atraşi de plajele spectaculoase, sporturile acvatice, activităţile de aventură şi atmosfera vibrantă a staţiunilor de pe coasta caraibiană. Un alt segment de turişti ar fi familiile, care aleg Mexicul ca destinaţie pentru vacanţele în cu cei mici. Aceştia apreciază resorturile de lux, care oferă facilităţi pentru copii, programe de animaţie şi servicii all-inclusive. De asemenea, familiile sunt interesate de excursiile culturale şi educaţionale, cum ar fi vizitarea siturilor arheologice mayaşe sau explorarea cenotelor şi a parcurilor tematice. Un alt profil de turist român care alege Mexicul este şi cel interesat de cultură şi istorie. Aceşti turişti apreciază vizitarea oraşelor coloniale, cum ar fi Ciudad de México, Guanajuato sau San Miguel de Allende, pentru a explora arhitectura, muzeele şi gastronomia autentică”, mai spune el.

La rândul său, Jelena Zivadinovic, director de vânzări pentru Europa la Karisma Hotels & Resorts, Mexic, spune că între atracţiile care pun în evidenţă frumuseţea şi farmecul destinaţiei sunt peisajele naturale uluitoare, reperele istorice şi comunităţile locale vibrante. Aceasta le recomandă turiştilor români să viziteze cenotele şi Chichen Itza.

”Datorită muncii excelente pe care o depun turoperatorii precum Eturia pentru a promova Mexicul ca destinaţie, am observat o creştere a cererii faţă de Mexic şi, prin urmare, faţă de hotelurile noastre. Aşteptăm cu nerăbdare să primim mai mulţi turişti din România, deoarece credem cu adevărat că destinaţia şi Karisma combinate nu vor lăsa pe nimeni indiferent”, a declarat Jelena Zivadinovic, director de vânzări pentru Europa la Karisma Hotels & Resorts, Mexic, pentru News.ro.

Iar în resorturi turiştii găsesc o selecţie diversă de experienţe, de la tratamente spa relaxante la aventuri palpitante în aer liber.

”De exemplu, la unul din resorturile noastre din Cancun, oaspeţii pot lua cursuri de dans sau de gătit, pot învăţa limba spaniolă, pot face diferite tipuri de sport sau pot participa la turneele noastre unice. Puteţi totodată afla mai multe despre producţia de bere în fabrica noastră de bere Landshark şi puteţi face degustări de bere pe malul oceanului”, mai spune ea.

Întrebată care ar fi cinci motive care l-ar face pe un român să aleagă Mexicul, aceasta a răspuns: ”Aş putea vorbi despre asta ore întregi, dar dacă ar trebui să aleg doar cinci, atunci aş spune Marea Caraibelor, care îţi taie respiraţia, cultura inspirată, bucătăria mexicană savuroasă, plajele magnifice de nisip şi vremea caldă pe tot parcursul anului”.