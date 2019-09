Românii vor avea platformă de 'alfabetizare financiară'; Ce ar putea învăţa

Asociaţia CFA România lansează o iniţiativă naţională prin care oferă resurse ale educaţiei financiare publicului larg, în vederea obţinerii independenţei financiare pe termen lung, potrivit unui comunicat remis, marţi, AGERPRES.

Campania, denumită Generaţia I, vine în contextul gradului redus al alfabetizării financiare a românilor, a lipsei resurselor de educaţie financiară la nivel naţional şi a urmărilor acestora pe termen lung.Un studiu derulat anual de agenţia Standard and Poor's arată că doar unul din cinci români este alfabetizat financiar. În ceea ce priveşte obiceiul de economisire şi investire pe termen lung, respectiv pentru vârsta pensionării, doar 15% dintre românii chestionaţi depun eforturi în această direcţie.Conform specialiştilor în finanţe, nivelul scăzut al educaţiei financiare, aflat sub media globală, pune România într-o situaţie nefavorabilă pe termen lung."Lipsa educaţiei financiare conduce la dependenţa oamenilor de surse de sprijin financiar, cum sunt statul sau copiii. Datorită trendurilor demografice (migraţie), precum şi a îmbătrânirii populaţiei, sistemele publice de pensii bazate pe beneficii definite vor avea probleme din ce în ce mai mari de sustenabilitate. Această situaţie este deja vizibilă la nivel internaţional şi are ca efecte majorarea vârstei de pensionare, creşterea taxelor de asigurări sociale, precum şi reîntoarcerea în câmpul muncii, din lipsa de venituri, a persoanelor pensionate", a declarat Adrian Codirlaşu, preşedintele asociaţiei CFA Romania.Totodată, 75% dintre români confundă educaţia financiară cu un comportament moderat din punct de vedere financiar, respectiv obiceiul de a împrumuta bani doar dacă sunt siguri că îi pot înapoia. Sursa educaţiei financiare pentru 95% din tineri este familia (conform unui studiu Erste), în vreme ce numai 9% îşi iau informaţiile de la şcoală.Asociaţia CFA România lansează prima iniţiativă la nivel naţional pentru a încuraja şi sprijini publicul larg în obţinerea independenţei financiare. Campania, denumită Generaţia I, se adresează tuturor celor care îşi doresc să dobândească noţiuni ale educaţiei financiare direct de la specialişti.

"Am construit această iniţiativă pornind de la gândul că aceia dintre noi care nu luăm măsuri de economisire/investire în timpul anilor activi pe piaţa muncii riscăm să depindem de banii de la stat (sistemul public de pensii) sau devenim poveri pentru copiii noştri la bătrâneţe. Conceptul Generaţiei I sau generaţiei independente s-a născut tocmai din această idee: sunt oameni, printre noi, care fac paşi către obţinerea independenţei financiare. Sunt oamenii care nu vor să depindă de factori externi şi care se informează. Prin intermediul campaniei noastre, ne dorim să aducem independenţa financiară mai aproape de oameni, să explicăm cum poate fi obţinută, fără să pară copleşitor sau de neînţeles", a adăugat Adrian Codirlaşu.



În cadrul campaniei Generaţia I, asociaţia CFA România a lansat un podcast al educaţiei financiare, o serie de episoade prin care sunt abordate subiecte de bază, precum planul de economisire şi investiţii, bugetul lunar de cheltuieli sau riscul în investiţii. Episoadele pot fi ascultate pe website-ul campaniei, www.generatiaindependenta.ro, şi pe platformele audio dedicate. Pe lângă podcast, cei interesaţi vor avea acces la materiale de educaţie financiară, semnate de specialiştii certificaţi CFA.



CFA România este asociaţia profesioniştilor în investiţii din România, cu peste 235 de membri