Romelu Lukaku: '23 de jucători ai echipei Inter Milano erau bolnavi în ianuarie, ei având simptome precum febră sau tuse'

Atacantul belgian Romelu Lukaku a declarat că 23 de jucători ai echipei Inter Milano erau bolnavi în ianuarie, ei având simptome precum febră sau tuse, potrivit news.ro.

"Am avut o săptămână de pauză în decembrie, iar apoi am revenit pe teren şi jur că 23 de jucători din 25 erau bolnavi. Nu glumesc. În 26 ianuarie, noi am jucat cu echipa Cagliari şi după 25 de minute unul dintre fundaşii noştri a fost nevoit să părăsească terenul. Nu a mai putut continua şi aproape a leşinat. Toată lumea tuşea şi avea febră. La încălzire mi-a fost mult mai cald ca de obicei. Eu nu mai avusesem febră de ani de zile. După meci era prevăzută o cină cu un sponsor, dar eu m-am dus direct să dorm. Nu am făcut teste Covid-19 în acea vreme, deci nu vom şti niciodată dacă a fost vorba de aşa ceva", a declarat Lukaku, în cadrul unei emisiuni la canalul Vier, prezentată de Kat Kerkhofs, soţia lui Dries Mertens.

Jucătorii echipei Inter Milano au fost nevoiţi să intre la izolare, după ce fundaşul formaţiei Juventus Daniele Rugani a fost testat pozitiv cu Sars-CoV-2, la 11 martie. Cu trei zile înainte, Rugani fusese pe banca de rezerve la meciul Juve - Inter, scor 2-0.

Ei au ieşit din izolare la 25 martie.