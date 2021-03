Romprest anunță că a reușit să dejoace o tentativă de preluare forțată de companiei. Primăria Sectorului 1 nu ar fi străină de operațiune

”Duminica seara (!), la ora 18.30, persoane lipsite de calitati oficiale dobandite in cadrul organelor statutare ale Compania Romprest Service SA, interpusi ai condamnatului penal Maricel Pacuraru, printre care si pretinsul Presedinte, numitul Beniamin Cioanta Pacuraru, insotiti de echipe ale televiziunii Realitatea Plus, controlata de acelasi Maricel Pacuraru, au incercat sa patrunda in sediul central al companiei Romprest, prin intimidarea agentului seviciului de paza, serviciu asigurat de catre o subsidiara a companiei mama, respectiv Romprest Security.

ANTERIOR ACESTEI ACTIUNI, interpusi ai condamnatului penal Maricel Pacuraru au descins la unul dintre punctele de lucru ale companiei, respectiv la biroul personal…..

In acelasi timp, la postul TV Realitatea Plus, controlat de acelasi condamnat penal Maricel Pacuraru, un domn (!) fost coleg de celula cu acest infractor si invitat permanent in emisiunile acestui post TV, respectiv Miron Mitrea, facea apologia legalitatii si opina ca "statul Roman trebuie sa protejeze Hotararile judecatoresti".

Aveti perfecta dreptate, Domnule Miron Mitrea, asa trebuie sa se intample intr-un stat de drept! Va aducem la cunostinta in acest sens, in cazul in care sursa dumneavoastra anonima v-a dezinformat, ca a fost solutionata definitiv suspendarea efectelor AGOA din data de 28.07.2020 (cea de a doua hotarare, incheiata in fals, pretins a fi emanata de la Compania Romprest Service SA), prin Sentinta nr.1520/15.09.2020 a Tribunalului Bucuresti Sectia a VI a Civila, ramasa definitiva prin Decizia civila nr.404/05.03.2021 a Curtii de Apel Bucuresti.

Astfel, in conditiile in care aceasta Sentinta de suspendare a ramas definitiva si produce efecte pana la solutionarea definitiva a unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata, orice arogare a unor calitati in cadrul Compania Romprest Service SA de catre numitul Beniamin Cioanta Pacuraru, prin ignorarea unei Sentinte judecatoresti ramasa definitiva, va trebui, in consecinta si in considerarea aplicarii legii, sanctionata penal!

Astazi, 29.03.2021, Registrul Public al Registrului Comertului, referitor la Beniamin Cioanta Pacuraru - persoana care pretindea functiile de Presedinte CA si director General al Romprest, efectuand in tot acest timp acte si fapte de natura sa prejudicieze Compania Romprest Service SA - s-a inscris mentiunea conform careia mandatul acestuia este suspendat conform Sentinţei civile nr. 1520/15.09.2020, ramasa definitivă prin Decizia civilă nr. 404/05.03.2021, ca urmare a suspendarii efectelor Hotararii AGOA din 28.07.2020 pana la solutionarea definitiva a dosarului nr. 21661/3/2020.

Actiuni ale condamnatului penal Maricel Pacuraru si ale interpusilor lui:

Institutii si furnizori de servicii asupra carora s-au facut presiuni si/sau carora li s-au prezentat, cu buna stiinta, documente care au la baza acte intocmite in fals!

In cazul unora dintre acestia, prin documentele transmise (Constatator ONRC cu inscrierea, prin acte intocmite in fals, a mentiunii privind inscrierea Hotararii AGA falsa, suspendata de o instanta de judecata!) AU FOST ADUSE PREJUDICII MAJORE, atat ANGAJATILOR cat si COMPANIEI (preluarea ostila a site ului, postarea de asa-zise Decizii de concediere “disciplinara”, comunicate denigratoare la adresa Top managementului Razvan!, etc…), precum si prejudicii unor terti,

ANAF – ROTLD - PRIMARIA SECTOR 1 SI CONSILIUL LOCAL - ADMINISTRATOR “BAZA DE DATE” - FURNIZOR INTERNET - ADMINISTRATOR SITE - ….

IN DIMINEATA ZILEI DE 29.03.2021, la ora 6.00, Beniamin Cioanta Pacuraru, insotit de Executorul Judecatoresc Gont, Panait si asociatii, in totala ignorare a statutului profesiei si a materiei executarilor silite, au descins la sediul central al Romprest pentru a afisa un asa zis Proces Verbal – la un Dosar de constatare a unei stari de fapt (!) relatand in termeni “neconformi” (nu exista niciun sigiliu de sechestru legal care sa poata fi aplicat pe bunurile aflate in patrimoniul Romprest), prin care, practice, se relateaza situatii care i-au fost aduse la cunostinta executorului de catre numitul Beniamin Cioanta Pacuraru!!!!

Documente interne ale Primariei Sectorului 1 (Nota ANRSC/ 2020) au ajuns in posesia acolitilor condamnatului penal Maricel Pacuraru, acestea fiind utilizate in instanta si invocate, in totala necunostinta de cauza si in incercarea de a induce in eroare instanta, in chiar procesul in care se solutiona cererea de intrare in insolventa depusa de acestia in numele si pe seama Romprest, prin arogarea de calitati false, proces in care reprezentantii legali ai companiei au fost obligati sa se apere pentru a salvgarda compania, si pe care l-au si castigat, in prima instanta.

Pentru o corecta informare a opiniei publice, si pentru o mai buna intelegere a pozitiei conducerii statutare a Compania Romprest Service SA,

va prezentam, mai jos, extrase din Sentinta de suspendare a efectelor AGOA (incheiata in fals, pretins a fi emanata de la Compania Romprest Service SA) din data de 28.07.2020 (Sentinta civila nr.1520/2020) ramasa definitiva prin Hotararea Curtii de Apel Bucuresti (Decizia civila nr.404/2020).

Sentinta nr.1520 din 15.09.2020 a Tribunalului Bucuresti Sectia aVI a Civila

“Instanta retine ca

“Pe fondul cauzei, se retine ca, la data de 28.07.2020 s-au adoptat doua hotarari diferite, uan prin care s-a decis revocarea Domnului Gabriel Stoe din functia de administrator Romprest si umirea in aceeasi functie a Domnului Viorel Tanase, si una prin care s-a dipsus, intre altele, numirea ca administrator respectiv Presedinte al Consililiul de Admnistratie si Director general a Domnului Beniamin Cioanta Pacuraru. Aceasta a doua hotarare face obiectul prezentei. […]

Urgenta rezulta din faptul ca, in lipsa unei actiuni rapide, s-ar putea ajunge la prejudicierea intereselor actionarilor reclamanti […], dat fiind ca este posibil ca actiunile societatii sa fie in afara unei vointe legal exprimate.

Ultima conditie, legata de aparenta de drept, este indeplinita in speta, avand in vedere ca se nasc reale dubii cu privire la intrunirea legala a votului pentru sedinta in care s-a adoptat hotararea contestata de catre reclamanti. Astfel, motivele invocate, legate de neprezentarea niciunui document care sa ateste calitatea de reprezentanti ai societatii Detaco (desi jurispundenta este in sensul prezentatii unui document supralegalizat – conform Sentinta civila nr.329/07.05.2020, pronuntatat de Tribunalul Bucuresti Sectia VI a Civila, ramasa definitiva prin respingerea apelului, prin care chiar societatii Detaco i s-a a anulat cererea pentru acest motiv) constituie suficient temei pentru a considera ca poate fi vorba despre o nevaliditate a hotararii supuse discutiei.

Fata de acestea, cum sunt indeplinite conditiile cumulative prevazute de lege, […] se va dispune SUSPENDAREA EFECTELOR HOTARARII AGOA A SOCIETATII COMPANIA ROMPREST SERVICE SA DIN DATA DE 28.07.2020 prin care s-a dispus, intre altele, numirea ca administrator, respectiv Presedinte al Consiliului de Administratie si Director general a lui Beniamin Cioanta Pacuraru pana la solutionarea definitiva a dosarului nr.21661/3/2020, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia VI-a Civila.

PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE

Respinge exceptia lipsei calitatii de reprezentant ca neintemeiata.

DISPUNE SUSPENDAREA EFECTELOR HOTARARII AGOA A SOCIETATII COMPANIA ROMPREST SERVICE SA DIN DATA DE 28.07.2020, pana la solutionarea definitiva a dosarului nr.21661/3/2020, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VI a Civila.”

Decizia civila nr.404/2020 a Curtii de Apel Bucuresti

“Curtea retine

Prin Sentinta civila nr.1520/15.09.2020, Tribunalul Bucuresti Sectia a VI a Civila a respins exceptia lipsei calitatii de reprezentant ca neintemeiata, a fost admisa cererea privind reclamantul Premium Management, Europrest Invest si paratul Compania Romprest Service SA. S-a dispus suspendarea efectelor Hotararii AGOA a Compania Romprest Service SA din data de 28.07.2020, pana la solutionarea definitiva a dosarului 21661/3/2020 aflat pe rolul Trib Buc Sectia a VI a Civila.

PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, DECIDE

Respinge apelul declarat de intervenienta Detaco in contradictoriu cu intimatele reclamante Premium Managemnt Team, Europrest Invest si intimate parata Compania Romprest Service SA, impotriva incheierii din 14.09.2020, pronuntate de Tribunalul Bucuresti Sectia a VI a Civila, in Tribunalul Bucuresti Sectia a VI a Civila, ca nefondat.

Respinge apelul declarat de intervenienta Detaco in contradictoriu cu intimatele reclamante Premium Managemnt Team, Europrest Invest si intimate parata Compania Romprest Service SA, impotriva Sentintei nr.1520/15.09.2020, pronuntate de Tribunalul Bucuresti Sectia a VI a Civila, in dosarul nr.21717/3/2020 ca inadmisibil.

Definitiva.

Pronuntata si pusa la dispozitia partilor in data de 05.03.2021.”

(NOTĂ: Material pus la dispoziție de Romprest - comunicat)