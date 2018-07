Rovana Plumb anunţă cum stă România la absorbţia fondurilor europene: De unde se trag întârzierile

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a anunţat, miercuri, că România a recuperat întârzierea de un an şi jumătate în domeniul absorbţiei fondurilor europene, ajungând la o rată de 19,4%, în condiţiile în care media Uniunii Europene (UE) este de 20%.

Ministrul a precizat că întreaga UE a avut un start greu în acest an.

”Suntem în media Uniunii Europene, care este de 20%, noi suntem la 19,4%. (...) Dinamica pe care am impus-o în sistemul de management şi control a permis să recuperăm în mai puţin de un an întârzierile cu care a debutat România în ceea ce priveşte absorbţia de fonduri europene. Întreaga UE a avut un start greu. (...) În România, a existat un decalaj de un an şi jumătate. Vorbim de absorbţia fondurilor europene începând cu august 2017”, a spus Rovana Plumb, pentru Antena 3.

Ministrul consideră că, până la finalul anului, România va ajunge la o rată de 25%, urmând să depăşească media UE.

Plumb a subliniat că întregul program de guvernare prevede investiţii din fonduri europene, inclusiv în zona parteneriatelor public-private.

”Tot programul nostru de guvernare prevede măsuri cu fonduri europene. (...) Banii europeni finanţează şi parteneriatele publice private. Banii publici sunt utilizaţi, sunt investiţii (...)”, a spus Plumb.

