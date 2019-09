Rovana Plumb, nominalizată comisar european: 'Mă simt deosebit de mândră să contribui la construcția UE. Îi mulțumesc în mod deosebit doamnei premier'

Europarlamentarul PSD Rovana Plumb a declarat luni pentru STIRIPESURSE.RO, după ce a fost aleasă în echipa comisarilor europeni de noul președinte al Comisiei Europene, că se simte „deosebit de mândră” să contribuie la construcția europeană și i-a mulțumit în mod special premierului Viorica Dăncilă dar și lui Dan Nica „pentru fair play-ul aratat”.

„Este o nominalizare care ma onoreaza si responsabilizeaza in egala masura. Ca om politic si cetatean care face parte din generatia care a lucrat si lucreaza intens la integrarea in Uniunea Europeana, un proiect care nu s-a incheiat odata cu aderarea noastra, ma simt deosebit de mandra sa pot contribui la această constructie europeană. Ii multumesc in mod deosebit doamnei premier, Viorica Dancila, pentru sustinerea acordata. Ii multumesc colegului Dan Nica pentru fair play-ul aratat. Doresc sa ii mulțumesc dnei Presedinte-ales, Ursula Von der Leyen, pentru încrederea acordată. Cred cu tarie ca aceasta echipa unita, va avea puterea sa răspundă provocărilor viitoare ale Uniunii” a declarat Rovana Plumb pentru STIRIPESURSE.RO.

