Rovana Plumb vrea să devină comisar european, dar nu are OK-ul partidului: 'În momentul în care se va decide, putem comenta'

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a ezitat, joi seara, să răspundă direct, când a fost întrebată dacă este interesată să fie comisar european.

„Nu s-a decis acest lucru la nivelul partidului. În momentul în care se va decide, putem comenta. (...) Discutăm la momentul respectiv”, a răspuns Rovana Plumb, joi seara, într-o emisiune la Digi24, întrebată dacă este interesată de poziția de comisar european.

În schimb, ministrul Fondurilor Europene și ministrul interimar al Transporturilor a continuat răspusul cu un discurs.

„Ce îmi doresc eu foarte mult este să putem colabora cu beneficiarii noștri, să lucrăm în parteneriat cu beneficiarii noștri, în fața cărora am venit cu multe măsuri de simplificare, pentru a putea accesa mai rapid fondurile europene. (...) Mă interesează să ducem la capăt toate proiectele investiționale pe care le-am propus și care sunt finanțate din fonduri europene”, a mai spus Plumb.

Ministrul Fondurilor Europene a continuat cu mulțumiri către beneficiari și angajații de la ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Dezvoltării.

„Cred că am făcut, din august 2017 și până în prezent, un salt considerabil și asta pentru că suntem proeuropeni și ne dorim foarte mult ca România să se dezvolte. Ați văzut că de multe ori au fost critici în ceea ce privește creșterea economică. Ați văzut că suntem cu o creștere de trei ori mai mare decât media europeană, în ceea ce privește creșterea economică, că am atins un minim istoric la șomaj, că avem un nivel mare de creștere reală atât a salarilor, cu 20,6%, cât și a pensiilor, cu 18,6%. Acestea sunt creșteri reale, dând la o parte tot ceea ce înseamnă ceilalți indicatori - de inflație. Tot ceea ce facem este să dezvoltăm România, iar românii cât mai mulți să treacă în clasa de mijloc. Nu întâmplător mărim salariul minim pe economie. Nu întâmplător am mărit salariul în zona de construcții. Iar pentru zona de construcții, am luptat mult cu colegii și colegele din Guvern și am reușit, împreună cu doamna prim-ministru să modificăm strategia României de competitivitate”, a mai afirmat Plumb.