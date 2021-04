Roxana Cantea (USR): Firmele municipale înființate de Firea vor fi desființate potrivit unui proiect de hotărâre depus în consiliul general de grupul USR-PLUS

Grupul politic al USR PLUS a depus un proiect pentru desființarea celor 16 companii municipale înființate ilegal de Gabriela Firea în mandatul anterior. "Noi am depus proiect de dizolvare în Primărie, ar trebui să apară pe ordinea de zi. Nu s-au făcut rapoartele de specialitate în timp util, deci suntem încă în faza de avizare. Dar sperăm ca la ședința de consiliu de luna aceasta să îl putem vota” - a declarat Roxana Cantea, consilier general USR PLUS, în cadrul emisiunii "Audiențe" difuzată miercuri seară de Radio Clasic.

Roxana Cantea este consiliera care s-a ocupat de desființarea ONG-ului lui Firea, cel care consuma 3,75 milioane de lei anual din bugetul Capitalei fără vreun rezultat notabil în cei 3 ani de existență: "În Primărie n-am găsit suportul necesar pentru acest demers, la Direcția Juridică am avut o singură întâlnire cu cei de acolo, am stabilit ce era de făcut dar nu au făcut nimic, așa că am rămas singură să mă ocup de toată procedura. M-au ajutat doar unul dintre consilierii personali ai lui Nicușor Dan și colegii din grupul de consilieri USR PLUS".

Tot procesul a durat 4 luni, dar acum mai trebuie rezolvată problema datoriilor pe care acest ONG le-a acumulat, astfel încât să poată fi radiat din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: "În acest moment există două variante: să vindem bunurile deținute de această organizație, dar mă tem că sumele obținute nu vor fi suficiente să acopere datoriile (la ANAF, în principal) așa că vom fi nevoiți să apelăm la bugetul Primăriei ca să ajungem pe 0”.