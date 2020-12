Royal Albert Hall împlineşte 150 de ani iar Nile Rodgers va compune un imn pop - Eric Clapton şi Patti Smith vor susţine un concert

Celebra Royal Albert Hall va împlini 150 de ani în 2021, iar pentru a marca aniversarea vor fi organizate mai multe evenimente, între care un concert special la care vor participa Eric Clapton, Patti Smith şi John Legend, iar muzicianul Nile Rodgers, membru fondator al grupului Chic, va compune un imn pop, au anunţat reprezentanţii sălii, potrivit news.ro.

Concertul aniversar este programat să aibă loc pe 29 martie şi atunci va fi prezentată o nouă lucrare a compozitorului David Arnold, care a semnat muzica unor filme „Bond” şi „Sherlock”, potrivit BBC.

Sărbătoarea vine într-o perioadă incertă, situaţie provocată de pandemie şi restricţiile impuse de autorităţi.

Sala de concerte independentă din Kensington (Londra) a raportat anul acesta o pierdere de 18 milioane de lire sterline, plus 6,5 milioane de lire sterline din rambursarea biletelor.

Directorul Craig Hassall le-a spus membrilor parlamentului că sala de concerte se află într-o „poziţie extrem de periculoasă, fără o posibilitate de a înlocui venitul pierdut”.

Anunţând programul pentru 2021, el a declarat: „Suntem hotărâţi să găzduim o sărbătoare deplină a celei de-a 150-a aniversări”.

Deschisă în 1871 de regina Victoria şi denumită după soţul ei defunct, sala a devenit cu timpul scenă globală pentru reprezentaţiile live - de la concerte la premiere de film, decernări de premii şi turnee de tenis.

A jucat un rol important şi în schimbările politice şi sociale din Marea Britanie. Aici au fost găzduite întâlniri ale sufragetelor, au fost organizate comemorări armate şi mitinguri privind dezarmarea nucleară.

Sir Winston Churchill, Dalai Lama, Emmeline Pankhurst, Nelson Mandela şi familia regală se numără între personalităţile care au fost prezente aici.

Anul acesta a fost primul, de când a fost bombardată în Al Doilea Război Mondial, când sala a fost închisă. Totuşi, vara aceasta au fost susţinute câteva recitaluri aici, fără public.

Evenimente aniversare vor avea loc pe parcursul întregului an ce urmează, începând cu 29 martie.

Din program fac parte: o nouă montare a spectacolului de dans „The Car Man” al lui Matthew Bourne; prezentarea unei noi lucrări pentru orga Henry Willis, semnată de Michael Giacchino (recompensat cu Oscar), care a compus muzica pentru „Jurassic Park”, „Star Trek”, „Up” şi „Star Wars: Rogue One”; un festival de o săptămână, intitulat Journeys, prin care vor fi onorate viaţa şi contribuţia imigranţilor pe parcursul ultimilor 150 de ani; concerte speciale ale Royal Philharmonic Orchestra, care va împlini 75 de ani.

Aniversarea Royal Albert Hall va fi marcată şi prin emiterea unei monede de 5 lire sterline şi prin lansarea unei cărţi cu istoria sălii care va beneficia de un cuvânt înainte semnat de regina Elizabeth II.

Într-un extras dezvăluit joi, regina aduce omagiu stră-străbunicului ei şi viziunii lui asupra artelor.

„Albert a fost un bărbat cu o viziune şi ingeniozitate extraordinare şi, împreună cu regina Victoria, a împărtăşit cu naţiunea pasiunea lui pentru artele globale, educaţie şi cultură. Sunt protector al Royal Albert Hall din 1953 şi familia mea şi cu mine ne-am bucurat de multe evenimente, inclusiv Royal British Legion Festival of Remembrance, Centenary of the Women's Institute şi chiar a 92-a aniversare a mea. Pornind spre următorii 150 de ani ai ei, sper că Royal Albert Hall va continua să prospere şi că mult mai mulţi oameni vor avea ocazia să îşi creeze propriile amintiri în această minunată clădire”, a scris regina.

Faţada restaurată a edificiului va fi de asemenea inaugurată anul viitor.