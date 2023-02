Rugby: Ian Foster nu crede că va continua în postul de selecţioner al All Blacks după Cupa Mondială 2023

Contractul lui Foster expiră la finalul competiţiei care va avea loc în Franţa, în perioada 8 septembrie - 28 octombrie, şi nu se aşteaptă ca acesta să fie prelungit de Federaţia neozeelandeză,"Cred că este foarte puţin probabil să mai fiu în acest post anul viitor", a declarat Ian Foster pentru postul de radio Newstalk ZB."Oamenii continuă să întrebe dacă voi candida, însă întrebarea (pentru mine) este să ştiu ce este mai bine pentru All Blacks în 2023", a adăugat el.Federaţia de rugby din Noua Zeelandă ar dori ca staff-ul tehnic al All Blacks pentru 2024 să fie finalizat până în luna aprilie.Antrenorul echipei Canterbury Crusaders, Scott Robertson, şi selecţionerul Japoniei, Jamie Joseph, au fost evocaţi ca posibili înlocuitori ai lui Ian Foster, care se teme însă că dezbaterea asupra viitorului său va pune pe plan secundar pregătirile All Blacks pentru Cupa Mondială 2023.Ian Foster doreşte ca orice anunţ cu privire la următorul selecţioner al Noii Zeelande să fie făcut abia după încheierea turneului din Franţa."Este mai mult o dezbatere despre cine va candida, decât despre ceea ce este corect pentru echipă. Vorbesc în numele unei echipe de conducere de 20 de persoane care lucrează ca nebunii pentru a merge în Franţa şi a câştiga Cupa Mondială de rugby. Acesta este singurul nostru obiectiv", a mai spus selecţionerul Noii Zeelande.Succesorul lui Steve Hansen după Cupa Mondială din 2019, Foster a fost supus unei presiuni puternice anul trecut din cauza rezultatelor sub aşteptări, după ce All Blacks au pierdut acasă în faţa Irlandei şi Argentinei pentru prima dată în istoria lor.Cu toate acestea, Noua Zeelandă a învins campioana mondială en titre, Africa de Sud, înainte de a câştiga Rugby Championship, competiţia rezervată echipelor naţionale din Emisfera sudică, şi de a rămâne neînvinsă în turneul său de patru meciuri în Emisfera nordică.Ian Foster a mai explicat că nu a discutat despre viitorul său cu internaţionalii neozeelandezi, care "au destulă presiune asupra lor", a apreciat selecţionerul.Noua Zeelandă, care are trei titluri de campioană a lumii în palmares, va evolua în Grupa A la Cupa Mondială 2023, alături de Franţa, Italia, Uruguay şi Namibia.