RUPTURĂ în UE din cauza vaccinului anti-COVID-19: Multe state sunt nemulțumite de cum se distribuie vaccinul

Mai multe state din cadrul Uniunii Europene au criticat ritmul distribuirii vaccinurilor anticoronavirus, conform unor oficiali citaţi de agenţia Reuters, însă compania Pfizer a anunţat că aprovizionarea decurge conform planificării.

Potrivit unor oficiali de la Bruxelles, o treime dintre cele 27 de state membre UE au semnalat că nu au doze suficiente de vaccin. De asemenea, există nemulţumiri şi privind viitoarele etape de aprovizionare, scrie mediafax.ro.

Printre ţările nemulţumite se numără Belgia, Italia şi Lituania. "Compania care produce vaccinuri ne-a transmis că sunt reduceri în aprovizionare la nivelul UE", a declarat Vytautas Beniusis, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii din Lituania.

"Distribuirea vaccinurilor decurge conform programului convenit", a comunicat compania Pfizer, subliniind că nu există probleme, dar explicând că etapele de furnizare sunt "aspiraţionale".

Companiile BioNTech şi Pfizer au două contracte cu Uniunea Europeană, pentru furnizarea a până la 600 de milioane de doze anul acesta. Au stabilit să furnizeze 75 de milioane de doze în trimestrul al doilea din 2021 şi restul ulterior. Nu este clar câte doze ar trebui alocate în primul trimestru.

Compania Moderna trebuie să furnizeze zece milioane de doze până la sfârşitul lunii martie şi câte 35 de milioane de doze în trimestrele doi şi trei. Alte 80 de milioane de doze ar urma să fie furnizate anul acesta.

Comisia Europeană: În trimestrul doi vor fi disponibile mai multe doze de vaccin.

Comisia Europeană este transparentă în privinţa contractelor pentru achiziţionarea vaccinurilor anticoronavirus, a afirmat marţi un reprezentant al instituţiei, Sandra Gallina, anunţând şi că Uniunea Europeană a comandat, până în prezent, vaccinuri pentru 380 de milioane de oameni. "Cantităţile încep să fie furnizate şi, după cum am menţionat în trecut, contractele, aşa cum au fost convenite, includ programări care vor fi mai consistente începând din aprilie. Trimestrul al doilea urmează să fie trimestrul cu multe doze, în primul trimestru am avut doze şi aş spune că sigur că nu sunt atât de abundente cum ar vrea mulţi să se întâmple, dar sunt rezultatul a ceea ce s-a negociat", a declarat Sandra Gallina, şeful Direcţiei pentru Sănătate din cadrul Comisiei Europene, în cadrul unei audieri în Comisia Parlamentului European pentru Mediu, Sănătate Publică şi Siguranţa Alimentelor.

"Referitor la problema cantităţilor, am observat o dezbatere amplă despre număr; ştiţi, unele persoane îşi imaginează că era posibilitatea de a cumpăra mai mult; eu aş spune că am mers foarte departe în privinţa cantităţilor şi am cumpărat tot ce se putea cumpăra", a precizat reprezentantul Comisiei Europene, conform MEDIAFAX. Sandra Gallina a subliniat că statele membre sunt cele care decid cât cumpără şi vor să achiziţioneze mai multe doze ale vaccinului BioNTech/Pfizer: "Statele membre, care de fapt controlează acest element au convenit să cumpărăm mai mult. Comisia de coordonare şi-a dat acordul asupra posibilităţii de a avea încă 300 de milioane de doze în plus faţă de cele 300 de milioane pe care le avem deja de la BioNTech/Pfizer".

"În acest moment, aş spune că avem vaccinuri pentru 380 de milioane de oameni, cele două doze, dacă fac un calcul, sunt 760 de milioane de fiole", a explicat ulterior, în cadrul audierii, Sandra Gallina, referindu-se la vaccinurile comandate de la companiile BioNTech/Pfizer şi Moderna.