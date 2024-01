Ministerul Apărării susține că doborârea avionului Il-76 a fost efectuată de Forțele Armate ale Ucrainei din zona satului Liptsi, regiunea Harkov, folosind un sistem de rachete antiaeriene.

"Sistemele radar ale Forțelor Aerospațiale Ruse au observat lansarea a două rachete ucrainene", a declarat departamentul militar.

Incidentul cu aparatul Il-76 din regiunea Belgorod pune problema posibilității vreunor înțelegeri cu Kievul, a declarat pe Telegram ambasadorul cu însărcinări speciale pentru crimele regimului de la Kiev, Rodion Miroșnik, relatează Rador Radio România.

"Acest incident sângeros pune sub un mare semn de întrebare probabilitatea vreunor acorduri în orice format. Garanțiile pe care le dau, dacă nu le-au încălcat încă, cu siguranță le vor încălca. Și nu există nicio îndoială în acest sens", a scris Miroșnik. El a subliniat că miercuri Kievul a comis un act de barbarie dementă, demonstrând o totală ignorare a vieții omenești. De asemenea, a adăugat Miroșnik, în 2014 Kievul a început războiul doborând avionul de pasageri malaezian MH17, a continuat cu împușcarea propriilor prizonieri la Elenovka, iar acum a omorât 65 concetățeni de ai săi. Responsabilitatea pentru crimă îi va ajunge din urmă pe toți reprezentanții regimului de la Kiev, a concluzionat Miroșnik

