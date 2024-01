VIDEO/ Avion IL-76 rusesc, prăbușit la granița cu Ucraina - La bord se aflau prizonieri ucraineni

Potrivit agenţiei publice ruse de presă RIA Novosti, la bordul avionului se aflau şi prizonieri militari ucraineni.

Guvernatorul regiunii ruse Viaceslav Gladkov a anunţat un ”incident”, fără să ofere detalii.

O înregistrare video postată pe reţele de socializare surprinde o aeronavă care efectuează un viraj descendent şi dispare din vedere.

‼️ Il-76 military plane crashes in Belgorod region



There were 63 people on board, Russian media reported. All of them died



The estimated value of the plane is 27 million dollars.



The Russian Defense Ministry said that there were Ukrainian prisoners on board the plane.