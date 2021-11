Rusia anunţă un nou tir de testare cu succes a unei rachete hipersonice de croazieră de tip Zircon

Armata rusă a anunţat luni că a efectuat cu succes un nou tir de testare a unei rachete de croazieră hipersonice de tip Zircon, în contextul unei curse a înarmării cu acest tip de armament, pe care Moscova îl consideră ”invincibil”, relatează AFP, potrivit news.ro.

Mocova face acest anunţ după ce presa americană a publicat recent informaţii potrivit cărora China a testat în vară un tip de rachetă hipersonică în măsură să lanseze un proiectil - o tehnologie pe care nici Statele Unite şi nici Rusia nu o deţin în prezent.

Armata rusă anunţă, la rândul său, într-un comunicat, că a tras o rachetă de tip Zircon de la bordul fregatei Amiral Gorşkov către o ţintă la Marea Albă, în Arctica.

Tirul a fost ”reuşit”, iar ţinta, situată la peste 400 de kilometri distanţă, a fost ”dstrusă”, se arată în comunicat.

O înregistrare video, publicată de către Ministerul rus al Apărării surprinde o rachetă care zboară într-o explozie de lumină, urmată de o dâră de fum, în toiul nopţii.

Primul tir ofcial al unei rachete de tip Zircon a avut loc în octombrie 2020.

Preşedintele rus Vladimir Putin a salutat atunci un ”mare eveniment”.

Alte teste au avut loc de atunci, de la bordul fregatei Amral Gorşkov, dar şi de la bordul unui submarin în imersiune.

Ultimul tir de acest tip a avut loc la 18 noiembrie.

În contextul unor tensiuni cu ţări occidentale, mai ales cu Statele Unite, Rusia şi-a multiplicat în ultimii ani anunţurile cu privire la crearea unor noi arme, prezentate de către Putin drept ”invincibile”, de exemplu Zircon.

Racheta de tip Zrcon, cu o rază maximă de acţiune de 1.000 de kilometri, urmează să echipeze atât nave de suprafaţă, cât şi submarine din cadrul flotei ruse.

Primele rachete hipersonice de nouă generaţie, de tip Avangard, care pot atinge o viteză de Mach 27 şi care îşi pot schimba traiectoria şi altitudinea, au fost puse în serviciu, în cadrul armatei ruse, în decembrie 2019.

Rusia încearcă să dezvolte, de asemenea, armament pe care să-l folosească în spaţiu.

Ea a recunoscut recent că a distrus un vechi satelit sovietic aflat pe orbită, înfuriind Occidentul, care a acuzat-o de faptul că a pus în pericol Staţia Spaţială Internaţională (ISS), cauzând un nor de fragmente.