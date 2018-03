Rusia își deschide un nou front de luptă

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă prezintă o analiză din cotidianul Adevărul pe tema politicii economice și militare a Rusiei în zona Arcticii, în contextul în care a crescut potenţialul de transport naval pe căile maritime nordice.

Adevarul:

Potenţialul de exploatare economică a Arcticii este din punct de vedere financiar extrem de important pentru Rusia. De aici derivă impulsul Kremlinului pentru a-şi consolida prezenţa militară în regiune. Dar, pe fondul tensiunilor geopolitice crescânde dintre Rusia şi Occident, obiectivele şi tacticile Moscovei, portretizate ca fiind pur şi simplu defensive, provoacă din ce în ce mai mult îngrijorare în SUA şi printre aliaţii săi din NATO. Temerea că Rusia încearcă să controleze ceea ce ar putea deveni în curând o ruta comercială maritimă proeminentă este în creştere. Traficul de circa 1,18 milioane de tone de mărfuri din 2013 a scăzut considerabil după anexarea Crimeei la Rusia şi declanşarea sancţiunilor economice occidentale, ajungând la doar 39 000 de tone în 2015, potrivit unui studiu al Fundaţiei Jamestown. Se estimează că zona Arcticii conţine o treime din rezervele de gaze naturale din lume, 13% din rezervele de petrol şi mari cantităţi de metale denumite pământuri rare[1], care sunt în prezent, în mare măsură, sub controlul Chinei. Preţurile scăzute ale petrolului şi condiţiile de mediu dure au întârziat începerea forării pe scară largă, dar acest lucru ar putea fi curând schimbat. În luna aprilie a anului trecut, preşedintele Donald Trump a semnat un ordin executiv menit să ridice restricţiile privind forarea în zona Arctică, restricţii impuse de administraţia Obama.

Generalul Philip Breedlove fostul Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) declara: „Ar trebui să vorbim despre ceea ce se întâmplă în Arctica ca o oportunitate şi nu ca o problemă de securitate. Şi cred că există încă timp - sunt un optimist - pentru a încerca cel puţin să se încetinească mişcarea către militarizare a Arcticii, mişcare pe care o face Rusia acum. Pe măsură ce acest pasaj nordic se deschide datorită schimbării densităţii gheţii, a cantităţilor de gheaţă etc., după cum ştim cu toţii, de la porturile din nordul Europei până la porturile asiatice, se reduce timpul de tranzit considerabil. Am auzit diverse variante între 14-24 zile. Depinde într-adevăr de luna din an şi de tipul navei, etc. Este o oportunitate economică reală. Aşadar, ar trebui să continuăm să abordăm acest lucru cu ruşii, pentru a nu face această cursă militară în nord.“ (Mai multe detalii AICI