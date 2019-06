Rusia spune că nu este exclus un RĂZBOI CIBERNETIC cu Statele Unite: 'Ar putea fi o posibilitate ipotetică'

Administraţia Vladimir Putin a exprimat preocupare, luni după-amiază, în legătură cu dezvăluirile cotidianului american The New York Times privind acţiuni informatice ale serviciilor secrete americane asupra Rusiei, constatând că "războiul cibernetic" este o "posibilitate".

"Dacă se poate presupune că unele agenţii guvernamentale fac acest lucru fără a-l informa pe şeful statului, atunci sigur că acest lucru poate indica faptul că un război cibernetic împotriva Rusiei ar putea fi o posibilitate ipotetică", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de agenţia de presă Tass.

Rusia a transmis în mod repetat că "zone esenţiale ale economiei noastre sunt vizate continuu de atacuri din străinătate. Regretăm să spunem acest lucru", a adăugat Dmitri Peskov, subliniind că autorităţile ruse au aplicat măsuri pentru contracararea acestor atacuri, informează mediafax.ro.

Serviciile secrete din Statele Unite au intensificat atacurile cibernetice asupra Rusiei, vizând în principal reţeaua federală de electricitate, au declarat surse citate de cotidianul The New York Times. Donald Trump, preşedintele SUA, a acuzat cotidianul The New York Times de "trădare" după dezvăluirea informaţiilor, criza riscând să afecteze întrevederea liderului american cu omologul său rus, Vladimir Putin.

