Rusia testează o `lansare nucleară masivă` ca răspuns la un posibil `atac inamic`/ Putin supraveghează personal manevrele

Forțele strategice ruse au lansat rachete de croazieră și rachete balistice de pe submarinul atomic Tula, două bombardiere strategice Tu-95MC și sisteme de rachete intercontinentale mobile de pe uscat Yars, relateaza Cadena Ser citat de Rador.

Tensiunea dintre Rusia și Ucraina continuă să crească. Moscova a efectuat, miercuri, manevrele forțelor sale nucleare strategice "Grom" (Thunder), care au fost prezidate prin videoconferință de președintele rus Vladimir Putin.

În timpul exercițiilor, primele de la începutul campaniei militare ruse în Ucraina, în februarie, a fost efectuată o simulare a unei "lansări nucleare masive de către forțele ofensive strategice ca răspuns la un atac nuclear inamic", potrivit ministrului rus al Apărării, Serghei Şoigu.

Şoigu, care i s-a adresat lui Putin cu titulatura de "tovarăş" şi comandant şef al Forţelor Armate, l-a informat pe preşedinte despre evoluţia manevrelor, care au durat doar câteva minute. Forțele strategice ruse au lansat rachete de croazieră și rachete balistice de pe submarinul atomic Tula, două bombardiere strategice Tu-95MC și sisteme de rachete intercontinentale mobile terestre Yars, care au fost trase de pe cosmodromul Pleseţk.

Rachetele balistice Sineva au fost lansate și din Marea Barents, în nordul părții europene a Rusiei, până în lanțul Kura, pe peninsula Kamceatka, scăldată de Oceanul Pacific.

"Obiectivele planificate în timpul exercițiilor forțelor strategice de izolare au fost pe deplin îndeplinite. Toate rachetele își lovesc țintele", a spus Kremlinul într-un comunicat. Exercițiile "Grom" urmăresc verificarea nivelului de pregătire a centrelor de comandă ale forțelor nucleare, a precizat el.

După cum a raportat, marți, Pentagonul, Rusia a informat SUA despre planurile sale, care coincid cu exercițiile nucleare ale NATO, numite Steadfast Noon (Unalterable Noon) și care au fost realizate în fiecare an de un deceniu.

Acest lucru a fost semnalat în declarațiile către presă ale purtătorului de cuvânt al Departamentului de Apărare al SUA, generalul Pat Ryder, care a explicat că "Rusia își îndeplinește obligațiile pentru controlul armelor și angajamentele de transparență cu aceste notificări".

Cu cinci zile înainte de începerea "operațiunii militare speciale", Putin a prezidat exerciții ale forțelor nucleare folosind arme hipersonice, pe care Kremlinul le consideră capabile să ocolească orice scut antirachetă. În plus, pe 27 februarie, șeful Kremlinului și-a pus în alertă forțele de descurajare nucleară, declanșând îngrijorări în Ucraina și în Occident cu privire la posibila utilizare a armelor nucleare.

După ce a oferit Occidentului un moratoriu privind desfășurarea rachetelor în Europa, Kremlinul a avertizat că, dacă SUA ar plasa arme ofensive pe continent, Rusia își va îndrepta rachetele spre teritoriul SUA. Recent, Putin a avertizat că Rusia va folosi întregul arsenal aflat în posesia sa pentru a-și apăra integritatea teritorială și a celor patru regiuni ucrainene anexate: Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijjia.

