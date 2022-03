Rușii anunță că au luat orașul Energodar: pregătesc blocarea Kievului/ Harta avansării trupelor rusești

Pe canalele de Telegram și Twitter, rușii anunță faptul că au cucerit orașul Energodar, iar acum trupele se îndreaptă spre Voznesensk. De asemenea, rușii susțin că trupele lor din nord și din sud se vor reuni, iar în scopul final ar fi blocarea capitalei Kiev și izolarea acesteia de restul regiunilor din Europa.

Iată cum arată evoluția războiului din Ucraina, conform informațiilor diseminate de ruși:

- Înaintarea trupelor în direcția sud-vest în zona Voznesensk.

- Atacuri aeriene au lovit unități militare din regiunea Odessa de pe coasta Mării Negre.

- Orașul Enorgodar a fost luat, iar luptele din Mariupol și Harkov continuă.

- La Novoaidar s-au unit trupele miliției populare a LPR și armata rusă.

- Pe frontul de nord din regiunea Kiev au fost observate și bătălii locale și un avans către direcția sud-vest, al cărui scop, se pare, ar fi blocarea capitalei Ucrainei.

