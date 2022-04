Rușii ar fi executat în retragere toți bărbați între 18 și 60 din localitățile de lângă Kiev: Erau mâinile și picioarele legate, împușcați în ceafă (Video)

”Am găsit oameni cu mâinile și picioarele legate, oamenii erau civili și au fost împușcați în ceafă. Au fost clar executați. Am găsit gropi comune și cadavre incendiate pe jumătate”, a declarat duminică Sergey Nikiforov pentru Sunday Morning BBC. Ceea ce a făcut Rusia arată clar ca o crimă de război, a adăugat purtătorul de cuvânt al președintelui Ucrainei.

VEZI AICI IMAGINI CU MASACRUL DE LA BUCHA

Purtătorul de cuvânt al președintelui Volodimir Zelenski a afirmat că ceea ce a făcut Rusia arată clar ca o crimă de război: de la execuții de civili la gropi comune.

Serghey Nikiforova spus că ceea ce au găsit autoritățile ucrainene la Bucha, în urma rușilor care s-au retras din zona de nord, este foarte greu de descris.

Declarația lui Nikiforov:

”Am găsit gropi comune. Am găsit oameni cu mâinile și picioarele legate...împușcați, cu urme de gloanțe în ceafă. Erau clar civili și au fost executați. Am găsit trupuri incendiate pe jumătate ca și cum ar fi vrut să șteargă urmele crimelor, dar nu au avut suficient timp să o facă cum trebuie”, a declarat purtătorul de cuvânt, citat de The Guardian.

El a adăugat că trupele ucrainene au început să curețe zonele eliberate, în condițiile în care rușii au lăsat și terenuri minate.

Întrebat dacă ceea ce au găsit poate fi catalogat crimă de război, Nikiforov a spus:

”Arată..trebuie să fiu foarte atent la alegerea cuvintelor, dar arată exact ca niște crime de război”.

Mai multe imagini publicate de armata Ucrainei arată dezastrul lăsat în urmă de soldații ruși.

La scurt timp după interveția sa la BBC, președinția Ucraniei a transmis că aceste crime nu vor rămâne nepedepsite.

"Crimele nu vor rămâne nepedepsite. Nu vom avea alte știri astăzi. Lumea trebuie să fie îngrozită”, a spus un alt purtător de cuvânt al președinției Ucrainei. Arestovici a susținut declarații de presă speciale despre crimele de război comise în rândul civililor în regiunea Kiev.

Printre localitățile de lângă Kiev bombardate masiv de ruși, din care trupele Rusiei s-au retras acum, se numără Irpin, Bucha sau Gostomel.

La Bucha, rușii ar fi omorât toți bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani în timp ce se retrăgeau din oraș.

Arestovich's special statement on the cruel murders of civilians in the #Kyiv region



"The crimes will not be unpunished. There will be no other news for today. The world must be horrified." pic.twitter.com/XR2hihLhbK