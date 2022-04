Ucrainenii reclamă un adevărat masacru lângă Kiev: Sute de cadavre, civili și soldați, zac pe străzi (Video)

Pe măsură ce trupele ruse s-au regrupat pentru luptele din estul Ucrainei, orașele din jurul Kievului purtau cicatricile acinci săptămâni de lupte. La Bucha, oraș din regiunea Kiev care a fost recucerit de ucraineni, civili morți zac împrăștiați pe străzi, în ceea ce par a fi execuții, relatează Nexta.

„Prima dată, am ieșit din cameră și un glonț a spart geamul, și am rămas băgat în dulap”, a spus Maria Zhelezova, în vârstĂ de 74 de ani din Bucha.

„A doua oară, o sticlă spartă aproape că mi-a intrat în picior”, a adăugat ea.

Primarul orașului Bucha, Anatoliy Fedoruk, a declarat că aproximativ 300 de locuitori au fost uciși.

„Nu vrem să se întoarcă”, a spus Zhelezova. „Am avut un vis azi - că au plecat și nu s-au întors.”

Rusia și-a descris retragerea forțelor în apropierea Kievului ca un gest de bunăvoință în discuțiile de pace.

More and more bodies of civilians murdered by the occupiers are found in the liberated suburbs of #Kyiv.



The whole world must see the atrocities of the invaders. pic.twitter.com/cIzpTKbm5R — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2022

This is #Bucha. The outskirt of #Kyiv. Russians were killing people with their hands tied behind their backs and left the bodies near the road. I am shaking. #StopPutinNOW pic.twitter.com/ffzUV8d5xo — Kira Rudik (@kiraincongress) April 2, 2022