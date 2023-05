Rușii atacă dezlănțuit: al treilea val de atacuri asupra Kievului, în doar 24 de ore/ Video

Cel puțin o persoană a murit la Kiev și trei au fost rănite după ce resturi care ar fi căzut de la o dronă rusă distrusă au lovit marți dimineața o clădire de apartamente înalte și au provocat un incendiu, au declarat oficialii din capitala ucraineană.

Atacul asupra Kievului a fost al treilea în 24 de ore și a avut loc după un atac rar în timpul zilei de luni, care a făcut ca oamenii să se adăpostească, relatează The Guardian.

Administrația militară din Kiev a anunțat că două etaje superioare ale clădirii au fost distruse și că ar putea fi încă oameni sub dărâmături.

Primarul Vitali Klitschko a declarat că cel puțin o persoană a murit, una a fost spitalizată și alte două au fost rănite.

O femeie în vârstă de 27 de ani a fost spitalizată cu răni "moderate" provocate de căderea unor ziduri într-o zonă din sudul Kievului, a precizat Klitschko.

"Atac masiv! Rămâneți în casă!", a postat primarul, adăugând că o clădire cu mai multe etaje a fost, de asemenea, avariată în districtul Holosiivskyi.

Administrația militară a orașului a declarat că atacul nocturn a fost făcut cu ajutorul unor drone.

Sirenele de raid aerian au sunat peste noapte în Kiev și în regiunile centrale Cherkasy, Kirovohrad și Mykolayiv, precum și în sudul regiunii Herson.

Rusia a atacat în mod repetat capitala ucraineană în luna mai, folosind o combinație de drone și rachete, mai ales pe timp de noapte, într-o încercare aparentă de a submina voința ucrainenilor de a lupta după mai mult de 15 luni de război.

Luni, în discursul său de noapte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lăudat sistemele de apărare antirachetă Patriot furnizate de SUA.

Atacurile de marți au fost al 17-lea atac aerian al Rusiei asupra capitalei în această lună și au venit după ce orașul a fost atacat de două ori luni.

