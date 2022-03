Rușii au o mare problemă în plan intern: au distrus zeci de biserici ortodoxe, în Ucraina

Trupele rusești au o problemă în plan intern, asta pentru că de la începutul războiului au lovit 59 de biserici sau clădiri cu însemnătate religioasă. Loviturile au avut loc în 8 regiuni diferite ale Ucrainei

Majoritatea bisericilor distruse sunt ortodoxe, informează Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Etnopolitică și Libertate de Conștiință.

Religia majoritară în Rusia este ortodoxismul, iar religia joacă un rol extrem de important în societatea rusească.

