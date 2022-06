Rușii fentează sancțiunile: petrolierele cu petrol rusesc au ajuns în porturile New York și New Jersey, în ciuda embargoului impus (Wall Street Journal)

Petrolierele cu petrol rusesc au ajuns în porturile New York și New Jersey în luna mai, în ciuda faptului că statele au impus un embargo asupra resurselor energetice rusești, relatează The Wall Street Journal.

În martie, Statele Unite au interzis importul de gaz lichefiat, cărbune, petrol și produse petroliere rafinate din Rusia. Wall Street Journal observă că este posibil ca aceste restricții să nu se aplice în cazul în care produsul este de origine mixtă.

Biroul american de control al activelor străine determină, de obicei, că o marfă provine dintr-o anumită țară dacă 25% sau mai mult constă din materii prime extrase din aceasta. Nu este clar dacă s-a făcut o excepție pentru petrol și produse petroliere – în special motorină și benzină.

În teorie, comercianții de petrol pot importa mai mult energie rusă dacă au fost fabricate într-o țară care nu a fost sancționată – de exemplu, India, care a devenit unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc – și au fost prelucrate, de exemplu, în motorină, kerosen sau substanțe chimice.

Potrivit datelor jurnaliștilor, unul dintre petroliere, care a ajuns la New York pe 22 mai, a plecat din portul indian Sikka pe 21 aprilie, fără a preciza o destinație specifică.

Au existat, de asemenea, cazuri în care petrolul rusesc a fost transferat de la un petrolier la altul în Marea Mediterană, în largul coastelor Africii de Vest și în Marea Neagră – după care a fost trimis în China, India și Europa de Vest.

După cum notează ziarul, aceasta nu este prima dată când petrolierele cu petrol rusesc își ascund locația, astfel încât să fie mai dificil de urmărit. "Se pare că există un format comercial în care petrolul rusesc este procesat în India, după care o parte din acesta este vândut Statelor Unite", a comentat Lauri Millivirta, analist la Centrul finlandez pentru energie și cercetare a aerului curat.

Liderii UE au decis să impună un embargo asupra petrolului împotriva Rusiei. Acest embargo face parte din cel de-al șaselea pachet de sancțiuni ale UE.

Noul pachet de sancțiuni include interzicerea importurilor de petrol din Federația Rusă, cu o excepție temporară pentru aprovizionarea cu conducte prin conducta petrolieră Druzhba.

Chiar și cu această excepție, embargoul asupra petrolului va fi dureros pentru Federația Rusă, deoarece va afecta imediat 75% din exporturile de petrol ale Rusiei către Europa și 90% până la sfârșitul anului.

În plus, asigurarea va intra, de asemenea, sub incidența interdicției - o interdicție privind asigurarea petrolierelor care transportă petrol rusesc oriunde în lume.

Potrivit Bloomberg, din cauza refuzului de a importa petrol rusesc, asupra căruia statele UE au convenit în ajun, Rusia va pierde aproximativ 22 de miliarde de dolari pe an.

Anterior, s-a raportat că UE a găsit o înțelegere pentru conducta petrolieră Druzhba - dacă nu este posibil să se ajungă la o înțelegere cu Ungaria. Tarifele vor face în acest fel petrolul din Rusia necompetitiv.