Rușii lovesc puternic - O bombă a lovit un buncăr cu 90 de persoane în apropiere de Lîsîceansk; 6 morţi în Prîvillea

O bombă a lovit sâmbătă o şcoală dintr-un sat situat în apropierea oraşului Lîsîceansk din estul Ucrainei, potrivit informaţiilor oferite de oficialii locali, transmite dpa preluat de agerpres.

#Russian forces dropped a bomb on the school of Bilohorivka, #Luhansk region, where almost the entire village was staying, reports #Ukrainian media.



There were about 90 people in the school. Nearly 30 people have already been taken out of the rubble. pic.twitter.com/mNAawnd9CJ