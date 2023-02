Rușii năvălesc în valuri în Lugansk: 'Pădurile Kreminna sunt înfricoşătoare' (video)

Rusia a început o ofensivă majoră în estul Ucrainei şi încearcă să străpungă apărarea ucrainenilor în apropierea oraşului Kreminna, a declarat joi la televiziunea ucraineană guvernatorul regiunii Lugansk, Serhi Haidai, citat de The Guardian, scrie news.ro.

Trupele ruseşti au trecut la atac şi încearcă să avanseze spre vest printr-un peisaj de iarnă, cu zăpadă şi păduri. A avut loc o "escaladare maximă", iar tirurile şi bombardamentele s-au intensificat masiv, a spus Serhi Haidai.

"Aceste atacuri sunt practic zilnice. Vedem grupuri mici (de soldaţi ruşi) care încearcă să avanseze, uneori cu sprijinul blindatelor grele - vehicule de luptă ale infanteriei - şi ale tancurilor. Există focuri de armă continue", a confirmat guvernatorul din Lugansk.

El susţine însă că ofensiva nu a dat roade până acum. „Apărătorii noştri au reuşit să îi blocheze", a spus el.

"PĂDURILE KREMINNA SUNT ÎNFRICOŞĂTOARE"

Haidai, pe canalul său de Telegram, dă un link către un interviu la televiziunea de stat rusă cu echipajul unui vehicul de luptă de sprijin pentru tancuri, cunoscut sub numele de Terminator. Reportajul triumfător de pe Pervîi Kanal a fost filmat în pădurile din provincia Luhansk.

Haidai a scris că tancul, care a fost protagonistul "principalei emisiuni TV de propagandă", a fost acum eliminat. El a postat fotografii ca dovadă.

"Atât de multe cuvinte frumoase despre tancuri aproape imposibil de distrus....aproape", a scris guvernatorul postând şi două emoticoane care simbolizează râsul cu lacrimi.

"Pădurile Kreminna sunt înfricoşătoare", a comentat el.

RUSIA PREGĂTEŞTE UN ATAC MAJOR ASUPRA UCRAINEI

Guvernele occidentale cred că Rusia plănuieşte un atac major asupra Ucrainei, posibil chiar săptămâna viitoare, când la 24 februarie se împlineşte un an de război. Obiectivul principal al Moscovei este de a captura regiunea Donbas, inclusiv Luhansk, pe care Ucraina o controlează parţial.

Surse guvernamentale ucrainene spun că un scenariu ar include lovituri cu rachete balistice asupra marilor oraşe, inclusiv Kiev, şi o încercare de a izola estul ţării prin bombardarea podurilor şi avansarea într-un arc de cerc dinspre nord şi sud.

Analiştii militari sunt sceptici însă că Rusia are suficiente unităţi de infanterie pentru a avansa rapid pe teritoriul ucrainean.

Ei recunosc, totuşi, că unele porţiuni ale frontierei ruso-ucrainene sunt slab apărate, iar cea mai mare parte a forţelor ucrainene se află acum concentrate în provincia estică Doneţk, unde luptele se desfăşoară în jurul oraşului Bahmut.

KRAMATORSK, UN CENTRU-CHEIE

Există tot mai multe semne că, deşi nu se cunoaşte strategia de luptă mai largă a Rusiei, a început deja o ofensivă substanţială în est.

Forţele ruse, care s-au pus la adăpost şi au adus întăriri după ce trupele ucrainene au recucerit aproape toată provincia Harkov şi au pătruns în Luhansk în toamna anului trecut, avansează acum pe un front larg, la vest de oraşele Svatove şi Kreminna.

Străpungerea liniilor ucrainene de acolo ar duce forţele ruseşti cu un pas mai aproape de oraşul mult mai mare Kramatorsk, un centru militar ucrainean-cheie. Haidai a declarat că Ucraina are nevoie de echipament greu şi muniţie de artilerie. "Atunci nu numai că ne vom putea menţine apărarea, dar vom putea face şi o bună operaţiune de contraofensivă", a afirmat guvernatorul .

Svatove şi Kreminna, care se află la aproximativ 100 km nord-vest de capitala regională Luhansk, au fost ocupate de Moscova în primăvara anului trecut. Înainte de contraofensiva ucraineană de anul trecut, Rusia deţinea controlul asupra regiunii Luhansk, capturată parţial în 2014, cu excepţia câtorva sate.

ISW: OFENSIVA RUSĂ A ÎNCEPUT

Institutul pentru Studiul Războiului a confirmat în ultimul său raport o "creştere marcantă" a operaţiunilor din zonă în ultima săptămână. Acesta a declarat că Rusia a obţinut doar mici câştiguri teritoriale de-a lungul graniţei dintre provinciile Harkov şi Luhansk, inclusiv în satul Dvorichne. Ofensiva probabil că nu a "atins încă ritmul maxim", a conchis ISW.

"Angajarea unor elemente semnificative din cel puţin trei divizii ruseşti majore în operaţiuni ofensive în acest sector indică faptul că ofensiva rusă a început, chiar dacă forţele ucrainene împiedică până în prezent forţele ruseşti să obţină câştiguri semnificative", se arată în raportul ISW.

Anton Gheraşcenko, care consiliază Ministerul de Interne de la Kiev şi conduce un popular canal social pe Telegram, a sugerat, de asemenea, că ofensiva rusă a început.

"Rusia angajează cantităţi colosale de arme şi oameni pentru a ataca Ucraina şi o face de ceva timp", a postat el.

Orcs have recently bragged about their combat tank-support fighting vehicle with the loud name of Terminator on their main propaganda Russia TV. So many beautiful words about a vehicle that is almost impossible to destroy… Almost) #Kreminna pic.twitter.com/bLFrw8qEyZ