Rușii nu mai țin cont de nimic în Ucraina: O rachetă a lovit direct un bloc plin de civili/ Video

Cel puţin trei persoane au fost ucise şi douăzeci rănite, miercuri, de o rachetă rusească trasă asupra unui imobil de locuitori din Kramatorsk, în estul Ucrainei, a anunţat poliţia, scrie AFP.

"Trei persoane au fost ucise şi alte douăzeci rănite" şi "cel puţin opt imobile de locuitori au fost distruse. Persoane ar putea să fie sub dărâmături", a indicat poliţia din Doneţk, informează News.ro.

"Peste o sută de poliţişti acţionează la locul atacului", a mai precizat aceasta.

Jurnaliştii AFP au văzut două cadavre unde acţionau serviciile de urgenţă.

"Oameni paşnici sunt morţi şi zac sub dărâmături”, a scris preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski după tirul de rachetă.

"Aceasta este realitatea de zi cu zi a vieţii din ţara noastră. O ţară care se învecinează cu răul absolut", a spus el.

Oraşul Kramatorsk este situat în regiunea orientală a Doneţk.

Din 2014, separatiştii susţinuţi de Kremlin au controlat parţial această regiune industrială, inclusiv oraşul său principal, Doneţk.

După ce anul trecut a fost declarată regiune rusă, Moscova încearcă acum să o cucerească în întregime.

Zelensky commented on the shelling of a residential building in Kramatorsk:



"A residential building, a missile strike, civilians killed and trapped under the rubble. This is not a repetition of history this is the daily reality of our country. A country bordering absolute evil." pic.twitter.com/zxdRtuSaEH