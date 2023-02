Rușii pregătesc o acțiune de mare amploare: ucrainenii se uită peste graniță și se îngrozesc

Locotenentul senior Andrei Hulakov susține că rușii se pregătesc de un atac foarte putenic, după 24 februarie. Aceștia au concentrat trupe masiv în regiunea Sumy, la granița dintre Rusia și Ucraina, iar acum fac pregătirile pentru o escaladare a invaziei.

"Sunt 10.000 de trupe rusești masate de cealaltă parte a graniței", a declarat locotenentul senior Andrei Hulakov.

"Este cea mai mare concentrare care a existat vreodată aici. Și au construit un spital de campanie", a adăugat el, una dintre evoluțiile cheie de anul trecut care a ajutat la convingerea aparatului de securitate ucrainean că acumularea rusă nu era doar o cacealma elaborată.

Nu numai atât, dar rușii au fost, de asemenea, văzuți așezând pietriș pe rutele care duc la graniță și pe care ar trebui să circule vehiculele blindate. Anul trecut, noroiul gros le-a împiedicat progresul. În acest an, solul este încă tare, la temperaturi sub zero grade.