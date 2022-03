Rușii prezintă primele imagini cu armele termobarice în acțiune în Ucraina (Video)

Deși informațiile cum că Rusia folosește arme termobarice în Ucraina circulau deja inclusiv în medii oficiale, imagini cu lansatoarele rusești trăgând cu astfel de rachete nu apăruseră până acum nicăieri.

Ucraina susținea încă de pe 2 martie că ar fi reușit să captureze un lansator de arme termobarice, iar Marea Britanie anunța oficial pe 9 martie că acest gen de arme este folosit de către Rusia în războiul din Ucraina.

Acum nici Rusia nu se mai ascunde - imagini cu lansarea unor arme termobarice au fost răspândite pe internet de militarii ruși care au participat la operațiune, dar și de către o echipă Russia Today care a filmat un astfel de atac.

Another view, likely of the same incident, filmed by RT pic.twitter.com/XwOZLeaifv