Rușii recunosc amploarea loviturii ucrainenilor: Din păcate, podul este mult mai avariat decât am crezut iniţial

Un important pod între Crimeea anexată şi o regiune din sudul Ucrainei parţial ocupată, lovit joi de forţele ucrainene, "nu mai poate fi utilizat" pentru moment, a indicat vineri un responsabil rus, citat de AFP.

"Din păcate, podul este mult mai avariat decât am crezut iniţial", a declarat la televiziunea de stat rusă Vladimir Saldo, şeful administraţiei pentru partea ocupată a regiunii Herson.

"În următoarele 15-20 de zile, sau chiar mai mult, în timp ce se vor desfăşura lucrări şi vom stabili ce trebuie să facem, podul nu va mai putea fi utilizat pentru circulaţie", a adăugat el.Podul Ciongar, format din două rute paralele care leagă Crimeea de regiunea Herson, sudul Ucrainei, a fost lovit în noaptea de miercuri spre joi.Acest pod se află pe ruta cea mai directă între Crimeea şi Melitopol, unul dintre cele mai mari oraşe ocupate de ruşi în sudul Ucrainei.Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Moscova în 2014, serveşte ca bază din spate pentru forţele ruse, în special pentru trimiterea de întăriri şi mentenanţa echipamentelor.Cele câteva poduri care leagă Crimeea de sudul ocupat al Ucrainei sunt, prin urmare, esenţiale pentru desfăşurarea operaţiunilor militare ruse, în plină contraofensivă a forţelor ucrainene în sudul şi estul ţării.Un membru al administraţiei ucrainene din Herson, Iuri Sobolevski, a declarat joi că distrugerile provocate podului Ciongar reprezintă o "lovitură pentru logistica militară" rusă.Magistrala care trece pe acest pod este cea mai scurta rută din peninsulă spre Melitopol, în regiunea Zaporojie, una dintre ţintele contraofensivei ucrainene, alături de Berdiansk, pentru a tăia coridorul terestru al Rusiei de-a lungul Mării Azov.Cu toate acestea, imaginile din satelit publicate vineri de Planet Labs arată că Rusia a construit deja un ponton pe sub pod, potrivit EFE.Ucraina se pare că urmează aceeaşi strategie pe care a folosit-o în iulie anul trecut, când a bombardat podul Antonivka peste fluviul Nipru, în regiunea Herson, în încercarea de a forţa trupele ruse să se retragă în treimea sudică a regiunii, lucru pe care l-a obţinut în noiembrie, în prima sa contraofensivă majoră.Ucraina se pregăteşte pentru "operaţiuni intense" pe linia frontului până la jumătatea verii, după o contraofensivă de 17 zile în estul şi sudul ţării, unde Kievul ameninţă să atace mai multe rute logistice ruseşti pentru a-i submina capacitatea de a-şi aproviziona forţele cu arme şi muniţii prin Crimeea, transmite EFE."În următoarele 2-3 luni vor exista operaţiuni de luptă intense - atât ofensive, cât şi defensive - pentru că obiectivul nostru strategic este eliberarea tuturor teritoriilor noastre", a declarat vineri şeful adjunct al Direcţiei principale de informaţii de pe lângă Ministerul ucrainean al Apărării (GUR), Vadim Skibiţki, într-un interviu acordat portalului ucrainean RBK.Kievul, a spus el, va analiza potenţialul militar al Rusiei la mijlocul verii, după care va putea evalua mai bine "natura posibilă a acţiunilor ruse de toamnă-iarnă".Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis că asistenţa din partea partenerilor occidentali ar putea fi redusă sau crescută în funcţie de succesul contraofensivei actuale, care avansează mai lent decât şi-ar dori, dar într-un mod pozitiv, conform EFE.El a amintit că în operaţiunea din septembrie trecut de eliberare a regiunii Harkov (în est) şi, în noiembrie, a unei treimi din nordul regiunii Herson (sud), progresul iniţial a fost, de asemenea, lent, până când succesul a fost vizibil pentru toţi.Rusia a avut la dispoziţie mai mult de un an pentru a crea linii de apărare pe kilometri întregi şi pentru a mina aproape 200.000 de kilometri pătraţi de teritoriu, în timp ce Kievul aştepta sosirea armamentului greu şi a rachetelor cu rază lungă de acţiune din Occident pentru a începe contraofensiva, a declarat vineri consilierul prezidenţial Mihailo Podoliak.Comandantul forţelor terestre ucrainene, Oleksandr Sîrski, a subliniat tot vineri că, pentru moment, sarcina este de a testa slăbiciunile inamicului, care are 400.000 de soldaţi în Ucraina, şi a spus că forţele principale ucrainene nu au fost încă implicate în contraofensivă.Ucraina a recucerit până în prezent opt localităţi în sudul regiunilor Doneţk şi Zaporojie, unde în unele zone s-au înregistrat 'progrese suplimentare' în această săptămână, potrivit ministrului adjunct ucrainean al apărării, Hanna Maliar. În acelaşi timp, la vest de regiunea Harkov şi în nordul regiunii vecine Doneţk (frontul Kupiansk-Lîman), Ucraina a 'oprit ofensiva inamicului', a adăugat ea.