Rușii se răzbună, după atacul ucrainenilor la Moscova: s-au dezlănțuit și atacă furibund Kievul

Citește și: Ucrainenii nu se lasă: atacă dezlănțuit cu drone chiar în inima Moscovei. Rusia este în stare de alertă/ Video

"Ca urmare a atacului inamicului asupra capitalei şi a căderii resturilor de la drone, o clădire nerezidenţială a fost avariată în districtul Solomyansky. Un copac a luat foc în districtul Svyatoshynsky", a scris Klitschko pe Telegram.

"Nu sunt morţi sau răniţi în capitală", a adăugat el.

Administraţia militară a capitalei a indicat pe Telegram că resturile unei drone au căzut pe un loc de joacă şi au provocat un incendiu într-o clădire nerezidenţială din cartierul Golosiivsky fără a face victime.

Un jurnalist AFP din Kiev a afirmat că a auzit cel puţin trei explozii în jurul orei locale 03:00 (00:00 GMT).

Un alt atac cu drone a avut loc în cursul nopţii în sudul regiunii Odesa, un mare port ucrainean la Marea Neagră, a anunţat administraţia militară regională pe Telegram.

⚡️ Russian drones attack Kyiv.



Russian forces targeted Kyiv Oblast with Iranian-made drones around 2:20 a.m. local time on Aug. 2, Serhii Popko, the head of the Kyiv City Military Administration, reported on Telegram.