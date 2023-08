Ucrainenii nu se lasă: atacă dezlănțuit cu drone chiar în inima Moscovei. Rusia este în stare de alertă/ Video

Ministerul rus al Apărării a declarat că două drone au fost distruse de sistemele de apărare aeriană în districtele Odintsovo şi Narofominsk, în apropiere de Moscova, în timp ce o a treia a fost blocată şi s-a prăbuşit în capitală, a relatat, marţi dimineaţă, agenţia de presă de stat rusă Tass.

Ministerul a dat vina pe Kiev pentru aceste atacuri.

Sobyanin a declarat, într-o postare pe Telegram, că nu au fost raportaţi răniţi.

"Faţada de la etajul 21 a fost avariată. Geamurile de 150 de metri pătraţi au fost sparte", a spus el.

Aeroportul Vnukovo din Moscova a fost, de asemenea, închis temporar, iar zborurile au fost redirecţionate.

Atacurile au avut loc la două zile după ce preşedintele ucrainean Volodimr Zelenski a declarat că războiul vine în Rusia, după ce trei drone au fost doborâte duminică deasupra Moscovei, deşi Ucraina nu a recunoscut responsabilitatea pentru aceste atacuri.

"Treptat, războiul se întoarce pe teritoriul Rusiei - în centrele sale simbolice şi în bazele sale militare. Acesta este un proces inevitabil, natural şi absolut corect", a declarat Zelenski în discursul său video nocturn de duminică.

Atacurile de marţi marchează cel puţin a cincea oară când vehiculele aeriene fără pilot au ajuns în capitala rusă din luna mai, când două drone au căzut deasupra Kremlinului.

Moscova şi împrejurimile sale se află la peste 500 km de graniţa cu Ucraina şi de conflictul în curs de desfăşurare din această ţară.

În atacul de duminică, Rusia a declarat că apărarea sa aeriană a doborât o dronă în Odintsovo, în regiunea înconjurătoare a Moscovei, în timp ce alte două au fost bruiate şi s-au prăbuşit în cartierul de afaceri al oraşului Moscova.

Fotografii şi înregistrări video au arătat că o dronă a smuls o parte din faţada unui zgârie-nori modern, IQ-Quarter, situat la 5,5 km de Kremlin. Clădirea, care a fost lovită din nou marţi, găzduieşte mai multe agenţii guvernamentale, potrivit agenţiei ruse de ştiri Ria-Novosti.

Atacul asupra Moscovei a avut loc în timp ce Rusia a lansat propriul atac cu dronă, asupra oraşului Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, rănind o persoană.

Două etaje ale unui cămin universitar au fost distruse şi incendiate în timp ce Rusia a vizat zone "dens populate" ale oraşului din nord-estul ţării, a declarat marţi, pe Telegram, primarul Ihor Terekhov, adăugând că au fost auzite trei explozii în oraş.

Şeful poliţiei din Harkov, Volodimir Timoshko, a declarat că au avut loc două lovituri pe timp de noapte - una asupra colegiului şi una asupra centrului oraşului. O persoană a fost rănită în centrul oraşului.

Nu a fost clar dacă se afla cineva în clădirea colegiului în momentul în care a fost lovită, presa locală afirmând iniţial că aceasta era goală, iar ulterior a raportat că o persoană se afla înăuntru.

