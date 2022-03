Rușii vor lansa propriul Instagram: În locul butonului 'Like', rețeaua va avea opțiunea 'Să fim trişti'

O versiune alb negru şi "melancolică" a reţelei de socializare Instagram, care le cere utilizatorilor să publice fotografii triste ale lor, ar putea fi lansată în Rusia în această săptămână, au anunţat creatorii săi, pentru a exprima tristeţea provocată de pierderea accesului pentru internauţii ruşi la o serie de servicii online populare, precum această aplicaţie americană specializată în partajarea de fotografii, informează Reuters.

Rusia a restricţionat accesul la Instagram începând din 14 martie şi a decretat ulterior că Meta Platforms Inc - compania mamă a reţelei americane - se face vinovată de "activităţi extremiste", în contextul în care Moscova luptă pentru a controla fluxul de informaţii furnizate de marile companii din industria internetului după ce a trimis mii de soldaţi în Ucraina pe 24 februarie.

Reprezentanţii Instagram au spus că decizia privind blocarea reţelei de socializare va afecta 80 de milioane de utilizatori din Rusia. Deşi ruşii pot uneori să acceseze platforma americană folosind un VPN (Virtual Private Network), mai multe versiuni alternative ale reţelei de socializare Instagram au început să apară pe plan local, iar cea mai recentă dintre ele se numeşte "Grustnogram" (sau "Sadgram" în limba engleză, n.r.).

"Publicaţi fotografii ale voastre, arătaţi-le prietenilor voştri trişti, pentru a fi trişti împreună", se afirmă într-un mesaj publicat pe site-ul noii reţele ruseşti.

O imagine de pe viitoarea interfaţă a aplicaţiei ruseşti arată o femeie care poartă o haină de blană în faţa Catedralei Sfântul Vasile, situată în Piaţa Roşie din Moscova. Imaginea este însoţită de un mesaj care îi îndeamnă pe utilizatori să caute alţi compatrioţi cu chipuri marcate de tristeţe.

În locul butonului "Like" de pe Instagram, care are forma unei inimi roşii, Grustnogram va folosi un simbol creat sub forma unei inimii frânte şi opţiunea "să fim trişti".

"Suntem foarte trişti că multe lucruri de mare calitate şi servicii populare şi-au încetat activităţile în Rusia din diverse motive", a declarat Alexander Tokarev, unul dintre fondatorii reţelei de socializare ruse, citat de cotidianul Afisha Daily. "Am creat Grustnogram pentru a deplânge împreună această situaţie şi pentru a ne sprijini unii pe alţii", a adăugat el.

Tokarev a spus că patru persoane, inclusiv doi programatori care lucrează în regim de freelance, se află în spatele acestui proiect. El se aşteaptă ca aplicaţia Grustnogram să apară pe Google Play până la sfârşitul acestei săptămâni şi, ulterior, în App Store.

Rossgram, o aplicaţie care imită numele, designul şi schema de culori a reţelei Instagram, urma să fie lansată în această săptămână, dar fondatorii săi au reuşit să publice doar un videoclip cu prototipul reţelei ruseşti la câteva ore după momentul programat al lansării.