Rusul Abdulraşid Sadulaev, campion european la lupte, anunţă că a fost infectat cu Covid-19: Nu am luat acest virus în serios

Rusul Abdulraşid Sadulaev, campion european la lupte, titlu obţinut în februarie în faţa românului, Albert Saritov, a anunţă că a fost infectat cu Covid-19, potrivit news.ro.

"Trebuie să recunosc că, la fel ca mulţi compatrioţi ai mei, nu am dat prea multă importanţă virusului. Am subestimat boala, am început să-i simţim pericolul abia când ne-a bătut la uşă. Şi eu am transmis virusul mai departe", a declarat el.

Campionul mondial şi european a afirmat că s-a recuperat şi a transmis ruşilor să fie responsabili şi să respecte indicaţiile autorităţilor. "Trebuie să avem grijă nu doar de noi, ci şi de oamenii din jurul nostru, în special de persoanele în vârstă şi de cele care suferă de boli cronice. Ştiu că nu este uşor să stai atât timp acasă, dar trebuie să dăm dovadă de răbdare", mai spus el, conform olympicchannel.com.