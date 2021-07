Ryan Murphy va lansa seria 'American Horror Stories' pe 15 iulie. Danny Trejo, Matt Bomer, Gavin Creel, în distribuție

Ryan Murphy va lansa pe 15 iulie "American Horror Stories", o serie derivată din producţia de succes "American Horror Story", formată din episoade independente şi o distribuţie numeroasă între care se numără şi actorul de origine mexicană Danny Trejo, în rolul lui Santa Claus, relatează EFE.

Actorul mexicano-american va împărţi micul ecran cu Matt Bomer, Gavin Creel, Sierra McCormick, Ashley Martin Carter şi Paris Jackson, printre alţii, potrivit agerpres.ro.

"Şi nu e totul", a anunţat Murphy pe reţelele de socializare, confirmând că postul american FX va fi responsabil al formatului.

Murphy este creatorul uneia dintre producţiile de televiziune cele mai solicitate pe platformele "streaming", printre care se numără seriale precum "Glee" sau "The Politician", datorită cărora a încheiat un contract cu Netflix, care a difuzat deja "Hollywood", "Ratched" şi "The Prom".

Serialul original "American Horror Story" - cunoscut sub prescurtarea "AHS"- este o ficţiune horror care în fiecare sezon are un anumit subiect şi locaţii diferite, precum un hotel sau un azil.

În sezoanele sale precedente au jucat vedete precum Lady Gaga sau Lena Dunham ("Girls").

De la lansarea sa în 2011, serialul a prezentat câte un sezon pe an, "AHS: 1984" fiind ultimul difuzat în septembrie 2019.

Următorul sezon se va intitula "American Horror Story: Double Feature" şi va fi lansat pe micile ecrane pe 25 august, la o lună după premiera serialului derivat "American Horror Stories" despre care nu se cunosc multe detalii.

Noul proiect anunţat şi în care este implicat şi Danny Trejo intervine într-un moment în care au apărut pe piaţă memoriile actorului de origine mexicană, sub titlul "Trejo: My Life of Crime, Redemption and Hollywood", care trec în revistă viaţa turbulentă a emblematicului actor şi om de afaceri hispanic.