Ryan Reynolds a apărut într-o reclamă Tesla folosind tehnologia deepfake generată de Inteligența Artificială. Reacția lui Elon Musk nu a întârziat să apară

Săptămâna aceasta, consilierul financiar și YouTuber Kevin Paffrath – cunoscut sub numele de „Meet Kevin” – a devenit viral pe Twitter când a distribuit o reclamă creată de fani pentru Tesla folosind tehnologia deepfake de inteligență artificială (AI ) . Deepfake-urile sunt videoclipuri și imagini care au fost create digital sau modificate folosind imagini AI, conform independent.co.uk.

Paffrath a postat videoclipul , despre care a pretins a fi o nouă reclamă, cu Ryan Reynolds care promovează vehiculele electrice ale lui Elon Musk . În vocea generată de inteligență artificială, vedeta din Deadpool pare să vorbească despre îmbunătățirile auto-conducerii și beneficiile din punct de vedere al costurilor.

„Hei, sunt Ryan Reynolds”, începe reclama, așa cum apare o imagine animată a actorului pe ecran. „Cât crezi că ar costa să deții o mașină atât de grozavă?” spune el, alături de imaginile interioare reale ale unei mașini care se conduce singur.

„Prezentarea primei reclame a lui @Tesla, cu @VancityReynolds”, a subtitrat Paffrath clipului, înainte de a clarifica că a creat reclama folosind tehnologia AI. „Avertisment: Am făcut acest lucru parțial cu AI falsă. @VancityReynolds nu a făcut parte din asta, deși credem că ar fi un partener de marcă fenomenal pentru @elonmusk și @Tesla. Încântat să zbori la sediul central Tesla și să împărtășesc mai multe idei gratuit oricând.”

Videoclipul realizat de fani vine după ce Elon Musk ar fi spus, într-o întâlnire recentă a părților interesate Tesla, că marca se va uita către publicitatea media tradițională – o mișcare dură din istoria Tesla de a nu plăti pentru aprobări .

Musk a dat chiar și reclamei false sigiliul său de aprobare când a răspuns la videoclipul lui Paffrath: „Frumos”.

Pe măsură ce anunțul deepfake Tesla a circulat pe Twitter cu mai mult de șase milioane de vizualizări, mulți fani au vorbit despre etica utilizării asemănării lui Reynolds pentru a promova un produs - aparent fără consimțământul lui.

„Dă-l în judecată, Ryan”, a spus o persoană.

„Sper că Ryan Reynolds va da în judecată”, a scris un alt pe Twitter.

„Nici măcar nu sunt avocat și aș putea câștiga cazul împotriva asta pentru Ryan Reynolds”, a spus o altă persoană.

agenția de marketing digital Maximum Effort, care a fost co-fondată de actor, a răspuns la anunțul fals Tesla cu propriul videoclip deepfake cu Elon Musk promovând marca de băuturi alcoolice a lui Reynold, Aviation Gin. „Doi pot provoca dezastru cu acest joc!” au subtitrat clipul.

Ryan Reynolds a scris pur și simplu : „Frumos”.

Two can court disaster with this game! pic.twitter.com/0Hp43XU1wR