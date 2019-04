S-a aflat marele secret legat de transferul lui Ianis: Rednic s-a scăpat unde pleacă decarul Viitorului

Ianis Hagi (20 de ani) nu va mai rămâne la Viitorul din vară, după cum a anunţat chiar Gheorghe Hagi. Decarul şi căpitanul Viitorului e monitorizat atent de mai multe cluburi din Europa, iar Mircea Rednic a anunţă că "sigur, sigur" Ianis e dorit în Belgia, potrivit mediafax.

FC Sevilla, AS Roma, Standard Liege, Girona, Galatasaray şi Anderlecht sunt echipele despre care s-a spus că îl urmăresc atent pe Ianis Hagi. Rednic a confirmat, în cadrul unei conferinţe de presă, că mijlocaşul e dorit "sigur, sigur" în Belgia, pentru că a fost întrebat de impresari despre Ianis.

”Ianis, vă spun sigur, sigur, are oferte din Belgia. Nu ştiu dacă şi din alte ţări, dar ştiu din Belgia sigur. Am prieteni şi impresari care îl urmăresc şi m-au întrebat despre el. Are oferte, nu cred că se va duce la Steaua", a spus Mircea Rednic, conform telekomsport.ro.

Rednic spune că nici Gică Hagi nu va merge la FCSB, după ce Gigi Becali a anunţat că e gata să-i ia pe amândoi Hagi, Ianis şi Gică, la gruparea roş-albastră: "Nici Hagi nu se duce la Steaua, ci va pleca în străinătate. La Steaua a fost, dar nu a fost respectat! Sigur Gică nu se mai duce la Steaua", a mai spus Mircea Rednic.