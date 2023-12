S-a anunțat culoarea anului 2024: E o nuanță din afara acestei lumi

Benjamin Moore, prestigioasa companie producătoare de vopsele pentru interior, are propriul ritual de alegere a unei nuanțe menite să dea tonul amenajărilor la modă pentru anul ce vine. Până să aflăm ce decide Institutul Pantone în privința culorii anului 2024, în prima săptămână a lunii decembrie, iată că Benjamin Moore a făcut deja un pas înainte în acest sens și și-a anunțat deja preferințele, chiar în această lună, mai precis pe 11 octombrie, conform Radio Rador România.

Fără a prelungi inutil suspansul vă aducem solemn la cunoștință că nuanța Benjamin Moore a anului 2024 este … Blue Nova, ce aduce un mix de mister și confort indiferent de locul în care este folosită.

Culoarea Blue Nova poate fi descrisă sub forma unei nuanțe de albastru cu tonuri calde de violet, purtând un mesaj misterios și reconfortant în egală măsură. Se potrivește în mai multe încăperi ale locuinței, dovedindu-se o nuanță versatilă. „Pentru anul 2024, am observat de-a lungul cercetărilor noastre repetarea unui amestec de tonuri complementare și contrastante și o nevoie constantă de călătorii în spații libere”, a declarat un reprezentant Benjamin Moore. Realizată sub forma unei alternative rafinate la celebra nuanță Blue Navy, Blue Nova reflectă ceva din intensitatea, misterul și sentimentul de liniște al spațiului cosmic.

Acolo unde multe companii de vopsea au ajuns până în pânzele albe cu pariurile lor pentru COTY – Color Of The Year – din 2024 ( Sherwin-Williams, Valspar și C2 Paints au anunțat toți albastrul pal drept nuanțele lor preferate), Benjamin Moore cercetează cerul în propria sa inspirație. Albastrul profund evocă nuanțe găsite prin lentila unui telescop, iar anunțul, nu întâmplător, s-a desfășurat la locul de lansare a Blue Origin — compania de explorare spațială fondată de Jeff Bezos — din Cape Canaveral, Florida. „Blue Nova – câștigătorul, vedeta – a fost o culoare care ne-a impresionat cu adevărat. Pur și simplu ne-am îndrăgostit de calitatea somptuoasă, de intriga sa”, a declarat Andrea Magno, directorul de marketing și dezvoltare al companiei, în timpul anunțului.

„A fost dualitatea din cadrul unei singure culori care a făcut-o să se simtă cu adevărat potrivită pentru 2024.” „Este într-adevăr un albastru atrăgător”, a adăugat Sharon Grech, un purtător de cuvânt al companiei. „Este o nuanță de ton mijlociu. Nu este prea întunecat, dar nu este nici ușor. Deci, într-adevăr nu cade în plan secund, ci mai degrabă ne reține atenția cu personalitatea sa.” Blue Nova este un succesor potrivit pentru culoarea anului 2023 a gigantului în vopsele, un roșu portocaliu plin de culoare numită Raspberry Blush. În acest an, totuși, tonurile reci s-au simțit mai adecvate, conform experților. „A fost un număr mare de concurente [pentru Culoarea Anului] și multe dintre ele, pentru început, au căzut în partea mai caldă a roții culorilor. Dar, culorile mai reci aveau această profunzime și această intrigă de care eram cu adevărat atrași. Am simțit că este culoarea potrivită pe care să o aducem clienților noștri”, a explicat Magno.

Blue Nova a lui Benjamin Moore este dovada clară că, fără doar și poate, culoarea nu a murit. Compania a sugerat clienților să încerce culoarea singură în dormitoare și birouri de acasă, pentru a stimula un sentiment de calm, sau să o folosească ca „platformă de lansare” pentru a fi mai îndrăzneți cu nuanțe complementare, cum ar fi teracota sau un neutru preferat. De fapt, Blue Nova este doar o nuanță dintr-o paletă de 10 culori la modă pe care Benjamin Moore a sugerat-o pentru anul următor, inclusiv nuanțe mai calde, cum ar fi un galben pal numit Honeybee, o nuanță portocalie numită Topaz și o nuanță neutră cu fard de obraz, numit Pristine. Blue Nova este o culoare atractivă, dar este retrasă. Este confortabilă și poate fi folosită pe toți cei patru pereți ai unei încăperi. Îi încurajează pe oameni să îmbrățișeze culoarea. Vedem că oamenii sunt mai încrezători în culori, drept urmare Blue Nova chiar atinge nota potrivită. Nu este o culoare timidă, ci de sine stătătoare.

Este o culoare cu care oamenii pot trăi pentru că este un ton mijlociu. Gândiți-vă la ea ca la o alternativă proaspătă la deja demodatele sau mult prea folositele nuanțe marine. Este un echilibru între locuibil și depășire a granițelor, evocând ideea de explorare. Bogăția profundă a culorii amintește foarte mult de spațiul cosmic, pe care Benjamin Moore îl pândește de mult. Mărturie stă și faptul că Benjamin Moore s-a orientat cu adevărat către tema galactică anunțând culoarea la Blue Origin’s Orbital Launch Site din Cape Canaveral, Florida. Benjamin Moore a colaborat și cu Blue Origin și cu Clubul său nonprofit pentru a reimagina designul la spitalele comunității locale, pentru a crea experiențe cu tematică spațială la evenimentele viitoare și multe altele, ca parte a misiunii lor de a inspira și mobiliza generațiile viitoare în privința educației și a carierei în industria spațială.