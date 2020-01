S-a dat SEMNALUL în PSD: 'Domnule Ciolacu, vă îndemn să candidaţi la preşedinţia partidului'

Preşedintele PSD Brăila, senatorul Ion Rotaru, i-a adresat vineri liderului interimar al PSD, Marcel Ciolacu, în cadrul Conferinţei Organizaţiei PSD pentru desemnarea delegaţilor judeţeni la congresul din februarie, îndemnul de a candida la preşedinţia partidului, asigurându-l de sprijinul său.

"Odată cu venirea la conducerea PSD a domnului Marcel Ciolacu, alături de Paul Stănescu şi de ceilalţi colegi care sunt în conducerea interimară, se cunoaşte un reviriment al partidului, se văd schimbări vizibile în ceea ce priveşte modul de abordare a problematicii şi a modului în care se desfăşoară şedinţele de Comitet Executiv. Sunt convins că la congres vor fi luate o serie de decizii bune şi necesare pentru bunul mers al partidului şi pentru atingerea obiectivelor pe care le avem în acest an: câştigarea alegerilor locale şi parlamentare. Domnule Ciolacu, vă îndemn să candidaţi la preşedinţia partidului. Vă îndemn să o faceţi, pentru că sunteţi un om de partid şi un om care ştie ce are de făcut şi vă asigur că, personal, vă susţin şi sunt convins că o va face şi toată organizaţia PSD Brăila", a spus Rotaru, informează agerpres.ro.

Ion Rotaru a declarat că PSD Brăila, "din acest moment, este în campanie electorală" şi le-a cerut tuturor membrilor de partid "mobilizare maximă".

"Am trecut prin două campanii agresive, în care s-au folosit jigniri, ameninţări, care au generat o stare de spirit destul de ostilă îndreptată împotriva partidului nostru. Suntem astăzi în situaţia în care trebuie să gestionăm foarte bine lucrurile. Plecând de la această situaţie reală, cu toate greutăţile pe care le-am întâmpinat, am obţinut totuşi rezultate bune, care puteau fi mult mai bune. În ceea ce priveşte Organizaţia judeţeană a PSD Brăila, vă anunţ că, din acest moment, suntem în campanie electorală. Vă anunţ că trebuie să ne mobilizăm la maximum. Este nevoie ca, în perioada imediat următoare, în toate organizaţiile să se facă o analiză. Să facem o analiză serioasă a modului în care s-au implicat toţi cei care au avut diverse atribuţii şi funcţii, în aşa fel încât să ajungem la concluzia foarte clară, corectă şi obiectivă, cine a muncit şi merită să fie trecut pe liste în continuare, cine a mimat sau nu a fost suficient de implicat să rămână un pic deoparte şi să vedem pe cine aducem în echipă", a spus Rotaru.

Senatorul Rotaru a precizat că la Brăila în aceste ultime două campanii electorale a existat "o situaţie atipică", în sensul că PSD a avut un adversar puternic, Pro România.

"Noi am luat o decizie în Biroul Permanent Judeţean, am deschis porţile în ceea ce priveşte primirea unor foşti colegi şi a unor oameni care au activat în Pro România. Avem astăzi circa 140 de adeziuni depuse la organizaţia municipală, pentru a fi primiţi în partid. Am început acest proces, avem o planificare făcută în aşa fel încât în următoarele două săptămâni să încheiem această activitate", a subliniat Rotaru.

Cu această ocazie, preşedintele executiv al PSD Brăila, Aurel Simionescu, a anunţat că social-democraţii vor merge în alegerile locale din acest an cu actualii ocupanţi ai funcţiilor de primar al municipiului, Marian Dragomir, şi de preşedinte al Consiliului Judeţean, Iulian Chiriac.

"Vrem să închidem acest subiect. Nu au plecat la Pro România, a venit Pro România la noi", a spus Simionescu, cu referire la faptul că fostul premier Mihai Tudose s-a reînscris în PSD, alături de alţi 140 de membri ai Pro România Brăila.

La Conferinţa Organizaţiei Judeţene a PSD Brăila de vineri au participat, pe lângă preşedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu, secretarul general interimar, Paul Stănescu, eurodeputatul Claudiu Manda şi senatorul Lucian Romaşcanu.