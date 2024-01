S-a emis Cod Violet într-un teritoriu al Franței: este pericol iminent! Celulă de criză la Guvern

"O alertă violet intră în vigoare la ora 6:00 dimineaţa (04:00, ora României) - pericol iminent! Rămâneţi în casă şi fiţi informaţi! Nu ieşiţi afară sub nicio formă", a scris pe X prefectul insulei, Jérôme Filippini.

Sub alerta violet, nivel superior codului roşu, care a fost în vigoare pe insulă până luni dimineaţă, nici măcar serviciile de urgenţă nu au voie să iasă afară.

La Paris, premierul Gabriel Attal şi ministrul de interne Gérald Darmanin au vizitat celula de criză din Place Beauvau pentru a monitoriza evoluţia situaţiei din Réunion.

"Gândurile mele se îndreaptă către locuitorii din La Réunion, care au fost loviţi de un ciclon teribil. Mulţumesc tuturor funcţionarilor noştri publici care sunt la datorie pentru a-i proteja pe concetăţenii noştri", a scris noul şef al guvernului pe contul său X. "Naţiunea este solidară", a adăugat el.

Gérald Darmanin a făcut, de asemenea, un apel la cea mai mare prudenţă pe X, sfătuindu-i pe locuitorii din Réunion "să nu iasă, să nu călătorească".

La rândul său, ministrul forţelor armate, Sébastien Lecornu, a anunţat pe X că forţele armate din zona sudică a Oceanului Indian sunt pregătite să intervină în sprijinul forţelor de securitate civile.

Potrivit lui Jérôme Filippini, izolarea care a intrat în vigoare duminică seara în Réunion ar putea dura până marţi dimineaţa.

Directorul interregional al Météo France, Céline Jauffret, a declarat pentru BFMTV că se aşteaptă ca condiţiile meteorologice să se înrăutăţească spre sfârşitul nopţii, deşi această prognoză ar putea să se schimbe în continuare. "Ne aşteptăm ca vântul să ajungă la 200 km/h pe coastă şi la peste 250 km/h în zonele înalte", a adăugat ea, confirmând că "nivelul de ameninţare este foarte ridicat".

Good morning all! On this Monday our eyes are all on La Réunion where #CycloneBelal is going to hit this afternoon. As from 6am the ????will be placed on highest cyclone warning, Alerte Violet, which urges even the employees of essential services to stay at home.

