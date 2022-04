S-a inaugurat prima bază sportivă pentru Teqball din România

Prima bază sportivă pentru Teqball din România a fost inaugurată, sâmbătă, de Primăria Târgu Mureş, în parteneriat cu Federaţia Internaţională de Teqball şi Federaţia Română de Teqball, în Complexul de Agrement "Mureşul", în cadrul unui eveniment adiacent circuitului European Teqball Tour, care se desfăşoară în municipiu până duminică.

"Noua bază are trei mese şi este destinată gratuit tuturor celor care vor să înveţe şi să practice Teqball şi să ajungă în competiţiile internaţionale aşa cum avem, în acest zile, la Târgu Mureş. Cu ocazia European Teqball Tour, primul eveniment de anvergură din ţară, unde premiile sunt de 30.000 USD, participă jucători din cele mai puternice ţări care au dezvoltat Teqball, inclusiv Brazilia şi SUA. La demonstraţiile de Teqball s-a văzut că acesta este un sport care poate fi practicat de către oricine şi în orice loc. Pentru că acesta se poate practica în sală, afară, pe iarbă, pe asfalt, pe nisip. Federaţia Română de Teqball este partener în proiectul de donare a 80 de mese de Teqball unor şcoli. Ce urmărim prin aceasta? Să demonstrăm că acest sport se poate practica şi în pauze şi că cei talentaţi şi care îşi doresc cu adevărat, pot să participe la competiţii care aduc beneficii nu doar jucătorilor, ci şi cluburilor care promovează aceşti sportivi", a arătat preşedintele Federaţiei Române de Teqball, Teodor Luca.

Potrivit acestuia, ideea Federaţiei Internaţionale de Teqball este să creeze cadrul în care nu numai sportivii să fie recompensaţi, ci şi cluburile care se luptă ca sportivii să aibă toate condiţiile de a participa la competiţiile internaţionale.

"Astfel că, din premiile câştigate la un turneu, 50% revine sportivului, 40% clubului. Nu am mai întâlnit la alte federaţii internaţionale acest mod de sprijinire şi de impulsionare a cluburilor ca să aducă acest nou sport", a mai spus preşedintele Federaţiei Române de Teqball.

Teodor Luca a arătat că acest sport a prins contur în România de patru ani, în urma prieteniei cu preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo, Marius Vizer, al cărui fiu, Marius Vizer jr., este secretarul general al Federaţiei Internaţionale de Teqball.

"În momentul în care ne-am asumat această dezvoltare a teqball în România, ştiam că am ajuns la cineva care se dedică în totalitate acestui proiect. De patru ani dezvoltăm acest proiect şi avem atâţia sportivi cu rezultate de excepţie la nivel internaţional. După acest ultim Campionat Mondial de Teqball în care România s-a clasat pe locul 4 între naţiunile prezente, am participat la patru din cele cinci finale. Tocmai de aceea Ministerul Sportului are încredere în acest proiect, pentru că această federaţie este viitoare generatoare de medalii europene şi olimpice. Aşa cum a amintit domnul ministru Eduard Novak, anul viitor Teqball va fi fi invitat ca joc medaliat la Cracovia. Ne bucură şi ne dă certitudinea că, în 2028, vom avea sportivi olimpici medaliaţi la Olimpiadă", a afirmat Teodor Luca.

Deschiderea noii baze de la Târgu Mureş a fost urmată de o demonstraţia de Teqball şi Para Teqball, la care au participat ministrul Sportului, Eduard Novak, Ştefan Dogaru, medaliat internaţional la Para Teqball, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Teqball, Viktor Huzsar şi fotbalistul Eric de Oliveira.

Circuitul European Teqball Tour de la Târgu Mureş a debutat vineri seara şi de derulează până duminică, fiind organizat de Federaţia Internaţională de Teqball, în parteneriat cu Federaţia Română de Teqball. La competiţie participă 35 de echipe la proba de dublu şi 30 de echipe la proba de dublu-mixt.