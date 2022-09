S-a încuiat în casă de nervi că e prea bogat! Un indian care a câștigat 3 milioane de dolari la loterie se ascunde de cei care îi cer bani

Un bărbat care a câștigat peste 3 milioane de dolari la loteria din India susține că regretă câștigul deoarece s-a săturat de cererile de ajutor. El spune că nu mai poate ieși din casă din cauza atenției pe care i-o acordă concetățenii și jurnaliștii, potrivit BBC.

Bărbatul a declarat că este atât de copleșit de cereri de ajutor financiar încât regretă că a câștigat premiul cel mare. Anoop, un șofer de autoturism din statul sudic Kerala, a câștigat 250 de milioane de rupii (3,06 milioane de dolari) la loterie, la începutul lunii septembrie. O săptămână mai târziu, el a postat un videoclip în care le cere străinilor să nu-l mai deranjeze pe el și familia sa, scrie Mediafax.

„Îmi doresc să nu fi câștigat. Premiul al treilea ar fi putut fi mai bun", a explicat câștigătorul. Anoop mai spune în videoclip că se gândește să se mute pentru a scăpa de atenția publică copleșitoare. El a ajuns pe prima pagină a ziarelor naționale atunci când a câștigat premiul, cel mai mare oferit vreodată în stat la loterie. Anoop a cumpărat biletul pe 17 septembrie, cu o zi înainte de a zbura în Malaezia pentru un loc de muncă. Pentru a-și acoperi cheltuielile de transport bărbatul a folosit banii din pușculița fiului său.

După ce a apărut vestea câștigului, familia sa a primit o mare atenție din partea presei. „Am fost foarte fericit când am câștigat. Erau oameni și camere de luat vederi acasă și eram fericiți", a relatat indianul. Foarte repede, situația a scăpat de sub control. El este asaltat de cereri de ajutor deși încă nu a încasat marele premiu. „Nu pot ieși din casă, nu pot merge nicăieri. Copilul meu este bolnav și nu-l pot duce la doctor. Tot ce pot să le spun tuturor este că nu am primit încă niciun ban. Nimeni nu pare să înțeleagă problema mea, indiferent de câte ori o spun", s-a plâns câștigătorul marelui premiu.

Anoop a dezvăluit că el și familia sa stau la rude pentru a scăpa de atenție.