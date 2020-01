S-a înșurubat la Justiție un nou secretar de stat: cine este liberala care completează echipa lui Cătălin Predoiu

Premierul Ludovic Orban a numit la Ministerul Justiției un nou secretar de stat: fosta consilieră locală PNL din municipiul Bistrița, Olivia Diana Morar, șefă a organizației de femei PNL din județ.

Avocat de profesie, noua secretară de stat are 18 case, apartamente si spatii comerciale in Oradea, Bistrita, Baia Mare, Constanta, Satu Mare, Timisoara și Huedin și 15 terenuri intravilane de peste 6.000 de mp în Oradea, Turda, Bucuresti, Timisoara, Satu Mare, Constanta, Bistrita, Bihor.

Conduce un BMW 316 din 2013 și are are cabinet individual de avocatură in Bucuresti.