S-a lansat aplicaţia mobilă LIGA 1 Casa Pariurilor

Liga Profesionistă de Fotbal şi eAD.ro, deţinătorul drepturilor mass-media pentru difuzarea meciurilor din Casa Liga 1, lansează LIGA 1 Casa Pariurilor - aplicaţia mobilă unde utilizatorii vor putea vedea programul tuturor etapelor din acest sezon şi vor primi notificări pentru fiecare gol marcat în meciurile LIVE din Liga 1.

„Prin intermediul aplicaţiei, vrem să oferim iubitorilor de fotbal posibilitatea de a vedea oriunde, pe smartphone sau tabletă, golurile marcate la fiecare meci, aproape în timp real.”, a declarat Robert Pongracz, Vicepreşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

În aplicaţia LIGA 1 Casa Pariurilor utilizatorii vor putea vedea toate golurile marcate în acest sezon. Aplicaţia oferă acces uşor la toate etapele de până acum, golurile din fiecare meci putând fi vizionate direct în aplicaţie prin secvenţe video însoţite de informaţii esenţiale precum minutul şi marcatorul.

“În faza a doua de dezvoltare a aplicaţiei vom oferi beneficii suplimentare utilizatorilor ei, prin personalizarea experienţei. Userii vor putea să-şi creeze cont, urmând să aibă acces la informaţii personalizate despre echipa/echipele favorite: notificări când marchează, pagini de club unde vor găsi ultimele date despre echipe, canale de discuţii real-time în timpul meciurilor. De asemenea, vom introduce şi o componentă de shop, unde fanii vor putea cumpăra, direct din aplicaţie, bilete la meciurile din Liga 1, precum şi echipamentele echipelor din Liga 1.” a declarat Iulian Sîrbu, Manager de Proiect.

Aplicaţia mobilă LIGA 1 Casa Pariurilor poate fi descărcată gratuit din magazinele Google Play şi Apple App Store.

Lansată în 2015 ca agenţie de vânzare publicitate, eAD a decis să intre pe piaţa drepturilor sportive şi a marketingului sportiv doi ani mai târziu, când a preluat drepturile mass-media (TV) ale Casei Liga 1 la fotbal. Din 2018, compania a început să furnizeze servicii de promovare pe stadioane, semnând contracte cu cluburile de fotbal CFR Cluj, Astra Giurgiu, Poli Iaşi, FC Botoşani, Hermannstadt, Universitatea Cluj şi Petrolul Ploieşti. Pe aceste stadioane, eAD vinde exclusiv publicitatea pe sistemele de tip LED amplasate pe primul inel.

Tot din 2018, eAD vinde în exclusivitate şi spaţiile de publicitate pe televiziunile Look Plus, Look Sport şi Profit.ro TV.

Liga Profesionistă de Fotbal este compusă din cele 14 cluburi profesioniste de fotbal din competiţia CASA Liga 1. Organizator al principalei competiţii fotbalistice interne, dar şi având un rol de sindicat al cluburilor, LPF îşi propune să rămână fidelă principiului că fotbalul este al oamenilor, pentru oameni şi în favoarea ideii de fair-play, ca o constantă a întregii sale activităţi.