S-a scumpit vizitarea Casei Poporului. 40 lei de persoană care vizitează Palatul Parlamentului, 20 pentru studenți. Încă 5 lei dacă turul include și subsolul

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis miercuri modificarea tarifelor de vizitare a Palatului Parlamentului şi crearea unor pachete specifice, cum ar fi un tur care include vizitarea terasei pentru panorama oraşului. Potrivit unui memorandum aprobat în Biroul permanent, se elimină taxa foto de 30 de lei de persoană şi se majorează tariful de vizitare cu 2 - 5 lei pentru fiecare persoană, anunţă Agerpres.

Astfel, tariful pentru un tur standard, în grupuri de maximum 40 de persoane, se majorează de la 35 la 40 de lei de persoană, iar cel care include şi vizitarea subsolului, respectiv coborârea a două nivele pe scări, va costa 45 de lei faţă de 40 de lei cât este în prezent.În plus, a fost introdusă o nouă variantă de tur de vizitare, respectiv "panorama oraşului" de pe terasă, în grupuri de maximum şase persoane, la un preţ de 100 de lei de persoană.De asemenea, potrivit memorandumului, au fost introduse tarife şi pentru copii, respectiv 10 lei pentru turul standard, 15 lei pentru cel care include şi vizitarea subsolului. Pentru turul "Centrul Educaţional" (tur standard plus lecţia de democraţie) s-a păstrat gratuitatea.Au fost mărite tarifele pentru studenţi de la 18 lei la 20 de lei pentru turul standard şi de la 19 lei la 23 de lei pentru cel cu vizitarea subsolului.Alte variante nou introduse în ofertă sunt un pachet 35 de persoane, care costă 40 de lei de persoană - pentru turul standard şi 45 lei pentru turul care include şi vizitarea subsolului."Este o adaptare la evoluţia pieţei. A fost eliminată taxa foto-video - era o taxă de 30 lei - pentru că fiecare turist are smartfonul lui şi (...) foarte puţini mai vin cu aparat foto sau video. Atunci această taxă a fost eliminată şi a fost introdusă o altă taxă pentru fiecare vizitator, o creştere de 4 - 5 lei. La un tur, dacă era taxa 40 de lei, acum este 45 lei. De asemenea, a apărut o opţiune nouă: tur panorama oraşului de pe terasă. Până acum era tur standard şi subsol. Este o solicitare foarte mare de vizitare a Palatului Parlamentului. Practic, a devenit principalul tur de atracţie turistică din România", a explicat secretarul Camerei Deputaţilor, Georgian Pop