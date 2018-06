S-a tras la sorţi! Adversare DE TEMUT pentru Simona Halep, Sorana Cîrstea, Gabiela Ruse şi Ana Bogdan, la Wimbledon

România participă la turneul de al Wimbledon cu 8 sportive. Vineri a avut loc tragerea la sorți, iar sportivele noastre și-au aflat adversarele

Monica Niculescu (locul 59 WTA) a avut o tragere dificilă și va o va înfunta pe Naomi Osaka (Japonia, 18 WTA), considerată noua Serena Williams. Cele două sportive nu s-au mai înfruntat până acum, scrie Mediafax.

Irina Begu (33WTA) nu va avea mari emoții în prima partidă din Marea Britanie. Ea va înfrunta o sportivă în vârstă de 19 ani, Katie Swan (Marea Britanie, 207 WTA), care va juca în premieră pe tabloul de la Wimbledon.

După ce a trecut prin calificări, Alexandra Dulgheru (126 WTA) este nevoită să joace în primul tur împotriva Kristynei Pliskova (78 WTA). Sportiva din Cehia nu se află în cea mai bună perioadă din cariera sa, reușind 18 victorii și 15 victorii în acest an. Alexandra are și un avantaj moral, după ce s-a impus în singurul meci disputate între cele două, în 2014, la US Open, scor 6-3; 6-4.

Mihaela Buzărnescu (28 WTA), senzația sezonului actual, debutează în Marele Șelem împotriva Arynei Sabalenka (Belarus, 45 WTA), sportivă din noul val. În vârstă de 20 de ani, Sabalenka a câștigat cele două meciuri jucate împotriva Mihaelei. Ultima partidă a avut loc în acest an, la Lugano, și s-a încheiat cu scorul de 5-7; 6-3; 6-2.

Adversarele celorlalte patru sportive din România, în primul tur al Wimbledon:

Gabiela Ruse (197 WTA) - Agnieszka Radwanska (Polonia, 31 WTA)

Sorana Cîrstea (47 WTA) - Magdalena Rybarikova ( Slovacia, 19 WTA)

Ana Bogdan ( 63 WTA) - Lara Arruabarrena ( Spania, 77 WTA)

Simona Halep (1 WTA) - Kurumi Nara (Japonia, 101 WTA)