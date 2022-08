S-a tras la sorți play-off-ul Conference League: FCSB, CFR Cluj, Craiova și Sepsi și-au aflat posibilele adversare

Tragerea la sorți a play-off-ului UEFA Europa Conference League, ultima rundă înaintea fazei grupelor, a avut loc marți la Nyon, a anunțat Federația Română de Fotbal.

Cele 4 echipe românești aflate în competiție, CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, și-au aflat astfel posibilii adversari, dacă vor trece, în această săptămână și săptămâna viitoare, de turul 3 preliminar, transmite Mediafax.

FRF anunță că, în cazul prezenței în play-off, Universitatea Craiova și FCSB vor evolua în prima manșă pe teren propriu, în timp ce campioana CFR Cluj și câștigătoarea Cupei, Sepsi, vor juca acasă meciul decisiv din dubla confruntare. Partidele vor avea loc pe 18, respectiv 25 august.

Iată cum arată tragerea la sorți a play-off-ului UEFA Europa Conference League:

NK Maribor (Slovenia) / HJK Helsinki (Finlanda) vs Shakhtyor Soligorsk (Belarus) / CFR Cluj

APOEL FC (Cipru) / FC Kyrzylzhar Petropavlovsk (Kazahstan) vs Sepsi OSK / Djurgårdens IF (Suedia)

FC Zorya Lugansk (Ucraina) / Universitatea Craiova vs FC Lugano (Elveția) / Hapoel Beer-Sheva (Israel)

Dunajska Streda (Slovacia) / FCSB vs Viking FK (Norvegia) / Sligo Rovers (Irlanda).

În prima manșă a turului 3 preliminar, miercuri, de la ora 21.30 se dispută partida Dunajska Streda – FCSB, iar joi de la ora 20.00 meciul Shakhtyor – CFR Cluj, de la ora 20.30 Zorya Lugansk – Universitatea Craiova și de la ora 21.00 partida Sepsi OSK – Djurgårdens.