S-a vaccinat degeaba? Un ministru este în izolare la domiciliu, după ce a intrat în contact cu o persoană pozitivă la COVID

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, anunţă că este izolat la domiciliu, după ce a intrat recent în contact cu o persoană confirmată pozitiv cu COVID-19. Acesta a făcut vaccinul împotriva coronavirusului miercuri, alături de vicepremieri şi mai mulţi membri ai Cabinetului Cîţu.

"Am aflat astăzi că am intrat recent în contact cu o persoană confirmată pozitiv cu COVID-19. Din fericire, nu mă simt rău, nu am vreun simptom specific, dar urmez protocolul şi m-am izolat. După ce voi efectua testul şi voi afla rezultatul, voi vedea care este calea de urmat", a scris Gheorghiu, joi, pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Rareș Bogdan aruncă-n aer ultimul scenariu! ‘Nu se pune problema’

El spune că, până atunci, va lucra de acasă.

"Echipa mea are grijă ca lucrurile să decurgă normal. Aşa cum scriam dimineaţă, faceţi tot posibilul să rămâneţi sănătoşi!", conchide ministrul Culturii.

Citește și: PSD pune tunurile pe PNL și USR: ‘Noi propunem un buget pentru dezvoltare, nu un buget pentru înghețare’ .